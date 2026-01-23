Langahlíð fær nýtt útlit – Kostnaður borgarinnar 525 milljónir

Langahlíð fær nýtt útlit og verður falleg borgargata með fyrirhuguðum framkvæmdum sem hefjast í vor. Markmið breytinganna samkvæmt tilkynningu frá borginni er að bæta aðstæður fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur og gera umhverfið öruggara og vistlegra. Framkvæmdirnar verða á svæðinu frá Eskitorgi að Miklubraut.
Framkvæmdin felur í sér umfangsmikla veituframkvæmd en í leiðinni fær gatan nýtt útlit en miðeyjan hverfur og sérstakir hjólastígar verða beggja vegna götunnar. Gangstéttir verða næst lóðamörkum en hjólastígarnir verða einstefnustígar upp við gangstéttarnar.
Einnig verða í hönnuninni innleiddar blágrænar ofanvatnslausnir sem draga úr álagi á fráveitukerfi og hreinsa ofanvatn en það þýðir að gróður verður beggja vegna götunnar, á milli götu og stíga.
Fyrir og eftir: Hjólastígar eru þarna í dag en verið er að endurgera þá með varanlegum hætti. Myndin fyrir neðan gefur til kynna hvernig þetta kemur til með að líta út. Hjólastígurinn er rauður á myndinni til skýringar en verður ekki þannig að framkvæmdum loknum.
Í sömu framkvæmdum verður Drápuhlíð vestan Lönguhlíðar einnig endurnýjuð, bæði veitukerfi og gata. Endanleg útfærsla hefur þó ekki enn verið ákveðin en framundan er samstarf við slembivalinn hóp íbúa í formi vinnustofu. Hönnun gæti tekið breytingum frá því sem áður hefur verið kynnt eftir frekara samtal við íbúa.
Farið verður í sameiginlegt framkvæmdaútboð með Veitum. Áætlaður kostnaður Reykjavíkurborgar er 525 milljónir króna en heildarkostnaðaráætlun hljóðar uppá 1.170 milljónir króna. Borgarráð samþykkti á fundi sínum fimmtudaginn 22. janúar að heimila umhverfis- og skipulagssviði að hefja innkaupaferli vegna framkvæmdanna.
Áætlað er að framkvæmdir hefjist í apríl og þær standi út árið 2027. Þegar verktaki verður kominn til leiks verða framkvæmdirnar útfærðar nánar. Veitur og Reykjavíkurborg munu, þegar nær dregur, vinna að því saman að upplýsa nærumhverfið um hjáleiðir og aðrar raskanir sem óhjákvæmilega fylgja stórum framkvæmdum.
Skoða má kynningu á framkvæmdunum hér.