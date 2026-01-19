fbpx
Mánudagur 19.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Sendur til Íslands gagngert til þess að selja fíkniefni – Sagði „einhvern mann“ í miðbænum hafa gefið sér bíl

Jakob Snævar Ólafsson
Mánudaginn 19. janúar 2026 20:30

Myndin tengist fréttinni ekki með beinum hætti.

Birtur hefur verið á vef Landsréttar staðfesting á gæsluvarðhaldsúrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur yfir erlendum manni sem vísa á úr landi. Maðurinn neitaði að gefa upp dvalarstað sinn hér á landi og var ekki skráður í þjóðskrá. Þykir allt benda til að hann hafi verið sendur hingað í þeim tilgangi að selja fíkniefni en lögreglu þótti skýringar mannsins með nokkrum ólíkindum en hann sagði meðal annars að bílinn, sem hann var á þegar hann var handtekinn hafi hann fengið gefins frá „einhverjum manni“ í miðborg Reykjavíkur.

Fram kemur í úrskurði Landsréttar að að fyrir liggi ákvörðun Útlendingastofnunar um brottvísun mannsins og endurkomubann í sjö ár. Í ákvörðuninni komi fram að frestur mannsins til sjálfviljugrar heimfarar hafi verið felldur niður samkvæmt ákvæðum útlendingalaga og að brottvísun hans frá landinu muni fara fram í samráði við heimferða- og fylgdadeild Ríkislögreglustjóra. Byggir sú ákvörðun á að fella niður frestinn til sjálfviljugrar heimfarar á heimild í lögunum um það sé heimilt á grundvelli þjóðaröryggis eða almannahagsmuna.

Jafnframt liggi fyrir samkvæmt gögnum málsins að maðurinn hafi lítil sem engin tengsl við Ísland og að hann hafi ekki getað veitt lögreglu upplýsingar um dvalarstað sinn hér á landi. Hann hafi enn fremur játað að hafa skömmu eftir komu hingað til lands 15. desember 2025 gerst sekur um sölu og dreifingu fíkniefna.

Gefins bíll

Í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur er málavöxtum eins og greint er frá þeim í greinargerð embættis lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu lýst nánar.

Maðurinn var handtekinn 3. janúar síðastliðinn vegna gruns um sölu og dreifingu fíkniefna. Við leit í bifreið sem hann var á fannst mikið magn fíkniefna í söluumbúðum ásamt nokkru reiðufé. Maðurinn gaf upp tiltekinn dvalarstað en lögreglan fékk það staðfest að sú frásögn var ekki sannleikanum samkvæmt. Lögreglu grunaði að hann héldi til í nágrenni við þann stað sem hann var handtekinn, er hann var að hita upp bifreiðina og skafa rúður hennar en maðurinn hafi ekki fengist til að gefa upp raunverulegan dvalarstað sinn hér á landi.

Fram kom einnig að þegar maðurinn var spurður nánar út í bifreiðina þá hefði hann sagt einhvern mann í miðbænum hafa gefið sér hana. Þótti lögreglu sú fullyrðing með nokkrum ólíkindum. Maðurinn játaði loks að hafa ætlað að selja fíkniefnin sem voru haldlögð. Hann sagðist vera að vinna fyrir tiltekinn aðila sem hann vissi ekkert um. Hann hafi fengið bifreiðina frá millilið og kvaðst hafa gist um nóttina í íbúð sem þessir aðilar útveguðu honum en hann sagðist ekki muna heimilisfangið. Hann hafi átt að fá sent nýtt heimilisfang frá aðilunum varðandi hvar hann myndi gista næst. Hann staðfesti að hann hefði engin tengsl við landið, sagðist upphaflega hafa komið hingað sem ferðamaður en hafa kynnst einhverjum gæja helgina áður sem hafi komið honum inn í þessi fíkniefnaviðskipti.

Sendur

Lögregla tók skýringar mannsins á því hvernig stóð á því að hann fór að selja fíkniefni á Íslandi ekki trúanlegar og taldi að maðurinn hefði komið gagngert hingað til að selja fíkniefni fyrir aðila sem stundi það að fá sífellt nýja og nýja einstaklinga til slíks athæfis.

Ekkert hafi komið fram sem bendi til þess að maðurinn hafi einhver tengsl við Ísland eða hafi komið hingað til lands áður. Hann sé enn fremur ekki skráður hjá Þjóðskrá Íslands. Það sé því mat lögreglu að brottvísun hans myndi ekki fela í sér ósanngjarna ráðstöfun gagnvart honum eða nánustu aðstandendum hans. Allt við háttalag mannsins passi við aðila sem komi hingað á vegum skipulagðra brotahópa sem stundi það að flytja inn fólk sem hafi það hlutverk í afmarkaðan tíma að selja fíkniefni hér á landi

Það kemur ekki fram frá hvaða landi maðurinn er en þar er líklega um að ræða EES-ríki þar sem lögreglan vísaði til heimilda í lögum um brottvísun fólks frá þeim ríkjum.

Bæði Héraðsdómur Reykjavíkur og Landsréttur féllust á kröfu lögreglu með vísan til málsatvika og þess að rökstuddur grunur léki á um að maðurinn hefði verið sendur hingað á vegum skipulagðra glæpahópa gagngert í þeim tilgangi að selja fíkniefni.

Úrskurður Landsréttar var þó ekki birtur fyrr en eftir að gæsluvarðhaldið yfir manninum var runnið út en það átti að vara til 16. janúar síðastliðins. Hvort honum hafi verið vísað úr landi fyrir þann tíma er DV ekki kunnugt um.

 

