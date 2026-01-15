fbpx
Fimmtudagur 15.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Forstjóri Deloitte á Íslandi ákærður fyrir kynferðislega áreitni

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 15. janúar 2026 14:30

Forstjóri Deloitte á Íslandi, Þorsteinn Pétur Guðjónsson, hefur verið ákærður fyrir kynferðisbrot. Frá þessu greinir Vísir.

Þorsteini er gefið að sök að hafa veist að ungri konu á Hótel Rangá í maí árið 2023. Samkvæmt heimildum Vísis reyndi Þorsteinn að kyssa konuna gegn hennar vilja og káfa á kynfærum hennar innanklæða. Hafi hann ekki látið af háttseminni fyrr en vinkona brotaþola stöðvaði hann.

Málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjaness þann 20. janúar næstkomandi. Deloitte er eitt stærsta fyrirtæki landsins á sviði endurskoðunar en Þorsteinn hefur verið forstjóri frá árinu 2019 og er auk þess einn eigenda fyrirtækisins.

