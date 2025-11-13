fbpx
Fimmtudagur 13.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Óhugnanleg ráðgáta á barnaspítala – Grunur um tilraun til fjöldamorðs

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 13. nóvember 2025 22:00

Mynd: Skjáskot/SVT.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Andrúmsloftið á barnaspítala Akademiska háskólasjúkrahússins í Uppsala í Svíþjóð er spennuþrungið þessa dagana en undanfarið hafa komið upp dularfull veikindi meðal starfsfólks spítalans. Orsakirnar eru ókunnar en óttast er að um að eitranir sé að ræða og að minnsta kosti fjögur mál eru til rannsóknar hjá lögreglu vegna gruns um morðtilraunir. Veit starfsfókið vart í hvorn fótinn það á að stíga og óttast að meðal þeirra leynist stórhættulegur einstaklingur með áform um að verða að fjöldamorðingja.

Fjallað hefur verið um málið síðustu daga í sænskum fjölmiðlum nú síðast hjá ríkissjónvarpinu SVT.

Þar er rætt við konu sem starfar á spítalanum en hún segist vera farin að koma með vatn og kaffi heiman frá sér til að drekka í vinnunni.

Það var 25. október síðastliðinn sem fyrst varð vart við að eitthvað væri á seyði á spítalanum. Hjúkrunarfræðingur á vakt veiktist en einkennin lýstu sér í hitaköstum, skjálfta, háum blóðþrýstingi og óvenjulega háum hjartslætti.

Á næstu níu dögum urðu þrír starfsmenn á sömu deild veikir og voru með sams konar einkenni. Þurftu þeir allir að fá meðhöndlun kollega sinna og að minnsta kosti í einu tilfelli þurfti viðkomandi að leggjast inn á gjörgæsludeild.

Annar starfsmaður spítalans segist þekkja einn af þessum þremur og viðkomandi hafi um tíma verið í lífshættu en sé nú á batavegi.

Fullyrt hefur reyndar verið að tilfellin séu fimm en spítalinn og löggæsluyfirvöld hafa ekki staðfest það.

Kalíum

Þegar veikindin voru tilkynnt til sænska vinnueftirlitsins var sérstaklega tekið fram í skýrslum að óvenju lítið af kalíum hafi mælst í blóðsýnum sem tekin voru úr starfsmönnunum sem veiktust.

Enn leikur á huldu hver orsökin er og starfsmenn segja sögusagnir grassera innan veggja spítalans og að stjórnendur hans segi ekki mikið um ástandið.

Tilfellin eru til rannsóknar hjá lögreglu og grunur leikur á að um eitranir sé að ræða en beðið er niðurstaðna úr sýnum og enginn hefur verið handtekinn eða er grunaður vegna málsins.

Læknanemi á spítalanum segir að mikið af getgátum séu uppi meðal starfsmanna.

Ein kenning er sú að miklu magni af koffíni í duftformi hafi verið blandað í vatnsflöskur starfsmannanna.

Einn starfsmaður segir að rætt hafi verið um þá kenningu og hún veki áhyggjur en enginn skilji hvernig það geti hafa gerst. Koffín í duftformi er sagt ekki vera til staðar dags daglega á neinni deild spítalans.

Starfsmaður spítalans segir erfitt að sjá einhverjar náttúrulegar orsakir fyrir skorti á kalíum og minnir á að þetta efni stýri hjartslætti fólks svo að skortur á því sé afar alvarlegt mál.

Gæsla

Deildin þar sem starfsmennirnir veiktust hefur verið lokuð af og gæsla á spítalanum verið hert.

„Þetta er virkilega óþægilegt og uggvekjandi. Maður veltir fyrir sér hvort þetta er kollegi eða ættingi,“ segir einn starfsmaður á spítalanum við SVT.

Yfirmaður öryggismála á spítalanum segist skilja vel áhyggjur starfsfólks en rannsókn sé yfirstandandi og á meðan sé ekki hægt að gefa allar upplýsingar upp en það sem hægt sé að opinbera verði opinberað. Hann segir um einangruð atvik að ræða og að starfsfólk þurfi ekki að óttast að mæta í vinnuna og að almenningur geti óhræddur leitað eftir þjónustu á spítalanum.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Óhugnanleg ráðgáta á barnaspítala – Grunur um tilraun til fjöldamorðs
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Íslenskir öryrkjar erlendis verulega ósáttir við jólabónusarfrumvarp Ingu – „Virkilega ósanngjarnt og sárt“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Krúttmolinn Benji hjálpar sjúklingum Landakots til betri heilsu – „Þetta er alveg ómetanlegt“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Ný rannsókn bendir til þess að Hitler hafi verið með örlim
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Íslendingar lesa minna af bókum en áður en þó í næstum klukkutíma á dag
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Múlaborgarmálið: Hannes játaði að hluta – Hvað varð um hin málin gegn honum?
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Dagný send í leyfi frá störfum sem skólastjóri – Ráðin fyrir aðeins ári á umdeildan hátt
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Faðir gagnrýnir borgina fyrir að kenna sólinni og fjárskorti um eftir að þrjú börn urðu fyrir bíl á sama stað – „Það er eitthvað mikið að“

Mest lesið

Ronaldo reiður Heimi Hallgrímssyni í kvöld : Fékk rautt spjald fyrir að slá til manns – Labbaði svo að Heimi og skammaði hann
Dagný send í leyfi frá störfum sem skólastjóri – Ráðin fyrir aðeins ári á umdeildan hátt
Karen lifði við ágæt lífsgæði en kemst nú varla fram úr rúminu – „Læknirinn yppti leiður öxlum og sagði að því miður gæti hann ekkert gert“
Sláandi skýrsla skekur Bretland – Fyrrum fangavörður talinn vera einn versti níðingur í sögu landsins
Missti 77 kíló án Ozempic – Fann síðan eitthvað í handarkrikanum

Nýlegt

Karen lifði við ágæt lífsgæði en kemst nú varla fram úr rúminu – „Læknirinn yppti leiður öxlum og sagði að því miður gæti hann ekkert gert“
Sláandi skýrsla skekur Bretland – Fyrrum fangavörður talinn vera einn versti níðingur í sögu landsins
Missti 77 kíló án Ozempic – Fann síðan eitthvað í handarkrikanum
Unglingsstúlka sagðist ofsótt af konudraugi — Síðan fannst hauskúpa konu í Hello Kitty dúkku
Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“
Þetta hafði þjóðin að segja um kvöldið – „Bend it like Berg!“
Einkunnir leikmanna Íslands eftir gott kvöld í Bakú – Frábær á sögulegu kvöldi
Sannfærandi hjá Strákunum okkar – Úrslitaleikur framundan í Póllandi
Krúttmolinn Benji hjálpar sjúklingum Landakots til betri heilsu – „Þetta er alveg ómetanlegt“
Liverpool á eftir fyrrum leikmanni Arsenal
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Malaga-fanginn ofsótti Sigmund Erni – „Sagði eitt sinn að hann vissi á hvaða leikskóla börnin mín væru“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Rúmlega 4 þúsund Barnabónus pakkar afhentir nýbökuðum foreldrum

Rúmlega 4 þúsund Barnabónus pakkar afhentir nýbökuðum foreldrum
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Karen lifði við ágæt lífsgæði en kemst nú varla fram úr rúminu – „Læknirinn yppti leiður öxlum og sagði að því miður gæti hann ekkert gert“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Segir ekki flókna ástæðu valda því að fólk drepi aðra sér til skemmtunar
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Stjórnarmaður RÚV segir pólitíska slagsíðu hafa áhrif á fréttaflutning miðilsins – „Fáránleikinn náði hápunkti hér um árið“

Stjórnarmaður RÚV segir pólitíska slagsíðu hafa áhrif á fréttaflutning miðilsins – „Fáránleikinn náði hápunkti hér um árið“
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum

Segir hugmyndir um sameiningu Grindavíkur og Garðabæjar hafa fengið hljómgrunn síðustu mánuði

Segir hugmyndir um sameiningu Grindavíkur og Garðabæjar hafa fengið hljómgrunn síðustu mánuði
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Sláandi skýrsla skekur Bretland – Fyrrum fangavörður talinn vera einn versti níðingur í sögu landsins
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum

Eiríkur segir vera holan hljóm í máli Loga

Eiríkur segir vera holan hljóm í máli Loga
Fréttir
Í gær
Segir lík Geirfinns hafa verið flutt í bíl Svanbergs
Fréttir
Í gær
Sérstaklega hættuleg líkamsárás í gistiskýlinu
Fréttir
Í gær

Múlaborgarmálið: Braut Hannes gegn fleiri börnum?

Múlaborgarmálið: Braut Hannes gegn fleiri börnum?
Fréttir
Í gær

Hafnarstjórar landsins segja mikla óvissu framundan

Hafnarstjórar landsins segja mikla óvissu framundan
Fréttir
Í gær
Dómur yfir Ásbirni og Bessa fyrir hópnauðgun stendur
Fréttir
Í gær
Sigurður hjólar í Kveik – „Þetta eru ekki ýkjur heldur beinlínis ósannar fullyrðingar“
Fréttir
Í gær

Múlaborgarmálið: Hannes ákærður fyrir tvö brot gegn einu barni

Múlaborgarmálið: Hannes ákærður fyrir tvö brot gegn einu barni
Fréttir
Í gær
Þorleifur Kamban er látinn
Fréttir
Í gær
Vandað atvinnuhúsnæði rís á Völlunum í Hafnarfirði
Fréttir
Í gær
Harpa lýsir eftir syni sínum – Ekkert spurst til hans síðan í ágúst
Fréttir
Í gær

Eldri maður situr uppi með reikninginn – Var ekki skilgreindur sem aldraður

Eldri maður situr uppi með reikninginn – Var ekki skilgreindur sem aldraður
Fréttir
Í gær

Varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins gagnrýnir fórnarlambsumræðu illa upplýstra um sjávarútveginn og kennir hruninu um

Varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins gagnrýnir fórnarlambsumræðu illa upplýstra um sjávarútveginn og kennir hruninu um
Fréttir
Í gær
Mikill áhugi meðal eldri borgara á gervigreind – Stefán Atli hefur þróað námsefni sérstaklega fyrir félaga FEB
Fréttir
Í gær

BYKO lagði athafnamann með stormasama viðskiptasögu

BYKO lagði athafnamann með stormasama viðskiptasögu
Fréttir
Í gær
Dóra Björt hætt við: „Þetta hefur valdið meiri skjálfta innan flokksins en ég hefði viljað”
Fréttir
Í gær
Svangur og ósáttur eftir samlokukaup á Grill66 – „Það er eins og skinkan og kálið vilji ekki vera þarna“
Fréttir
Í gær

Uppnám á COP30 – Blóðug átök öryggisvarða og mótmælenda

Uppnám á COP30 – Blóðug átök öryggisvarða og mótmælenda
Fréttir
Í gær

Njörður segir að svona sé hægt að bjarga íslenskri tungu – Gæti horfið á næstu þremur til fjórum kynslóðum

Njörður segir að svona sé hægt að bjarga íslenskri tungu – Gæti horfið á næstu þremur til fjórum kynslóðum
Fréttir
Í gær
Atli Steinn svarar fyrir sig fullum hálsi – „Þá skaltu horfa í augun á mér, bölvað óbermið þitt“
Fréttir
Í gær
Starfslokasamningar upp á 50 milljónir vegna tveggja stjórnenda