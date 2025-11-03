fbpx
Mánudagur 03.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Framsóknarmenn vilja að veitt verði leyfi til að skjóta álftir – Hafa verið friðaðar í 112 ár

Jakob Snævar Ólafsson
Mánudaginn 3. nóvember 2025 17:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þórarinn Ingi Pétursson þingmaður Framsóknarflokksins hefur, ásamt tveimur öðrum þingmönnum flokksins og þingmanni Miðflokksins, lagt fram á Alþingi þingsályktunartillögu um að umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra verði falið að útbúa tillögur um heimild til tímabundinna og skilyrtra veiða á fjórum tegundum fugla utan hefðbundins veiðitíma þeirra. Ein tegundin, álft, hefur þó eftir því sem næst verður komist ekki hefðbundin veiðitíma enda hefur hún verið friðuð frá 1913, í 112 ár. Segir í greinargerð með tillögunni að um undanþágu frá friðun yrði að ræða og vísað er til þess að álftastofninn á Íslandi standi vel og að álftir valdi ítrekað tjóni á túnum og ökrum bænda.

Þórarinn er fyrsti flutningsmaður en meðflutningsmenn eru samflokksmenn hans Sigurður Ingi Jóhannsson og Stefán Vagn Stefánsson og þingmaður Miðflokksins Þorgrímur Sigmundsson.

Þingmenn Framsóknarflokksins lögðu síðast fram tillögur um veiðar á álft fyrir um áratug.

Vill leyfa álftaveiði

 

Samkvæmt tillögunni yrði ráðherranum falið að móta og útbúa tillögur um heimild til tímabundinna og skilyrtra veiða á álft, grágæs, heiðagæs og helsingja á kornökrum og túnum frá 15. mars til 20. ágúst og álft á kornökrum frá 1. maí til 1. október. Leyfin verði veitt á þeim svæðum þar sem þörf sé talin á aðgerðum vegna verulegs ágangs fugla á tún og kornakra. Ráðherra geri einnig stjórnunar- og verndaráætlun fyrir álftir og gæsastofna á Íslandi í samvinnu við Náttúruverndarstofnun og hagsmunaaðila. Ráðherra greini Alþingi frá tillögum sínum og leggi fram skýrslu um áætlunina eigi síðar en 1. desember 2026.

Ágangur

Í greinargerð með tillögunni segir meðal annars að álftir, grágæsir, heiðagæsir og helsingjar valdi miklu tjóni á túnum og kornökrum. Þörf sé á að finna leiðir fyrir bændur til þess að stemma stigu við ágangi álfta og gæsa. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti, Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofnun og Bændasamtök Íslands hafi tekið saman upplýsingar um ágang af völdum gæsa og álfta á ræktarlönd. Hægt sé að byggja á þeirri vinnu við mat á þörf til að bregðast við ágangi. Eftir sem áður þurfi að tryggja vernd stofnanna og meta árangur aðgerðanna.

Eins og áður segir hefur álftin verið friðuð á Íslandi síðan 1913 en rökin fyrir friðun á þeim tíma virðast einkum hafa verið fagurfræðilegs eðlis.

Um álftir segir í greinargerðinni að þær þurfi að éta um 300 grömm á dag af þurrefni. Ungfuglar safnist oft í stórum hópum í nýrækt og á kornökrum. Þörf sé á að veita staðbundna undanþágu frá ákvæðum laga um friðun hennar til þess að bregðast við tjóni. Álftin hafi verið friðuð á Íslandi frá árinu 1913 en álftarstofninn hafi stækkað verulega. Um 1960 hafi stofninn verið 3.000–5.000 fuglar en nú sé talið að stofninn sé um 34.000 fuglar.

Í samantekt Náttúrufræðistofnunar kemur fram að íslenski álftastofninn standi mjög sterkt og sé ekki í hættu.

Segir enn fremur í greinargerðinni að bændur hafi reynt að verjast ágangi fugla með ýmsum hætti, bæði með sjónrænum og hljóðrænum aðferðum. Þær dugi þó skammt þar sem fuglinn sé fljótur að venjast fælum og komi fljótt aftur í tún og akra. Sömu aðferðir eru notaðar í öðrum löndum og hafi fuglarnir einnig vanist fælum þar. Með vörnunum sé aðeins verið að hrekja fuglana tímabundið af ákveðnum svæðum en þeir leiti þá gjarnan til næsta bónda. Slík tilfærsla á vandamálinu sé ekki skynsamleg lausn til lengdar og sé því nauðsynlegt að bregðast við með aukinni forsjálni.

Loks má geta þess að í greinargerðinni er minnt á að álftir og gæsir teljist til andfugla og séu grasbítar. Þær sæki frekar í tún sem séu í góðri rækt en lélegri. Þær eigi auðvelt með að greina fóðurgildi gróðurs og velji sér bithaga eftir því. Ágangur álfta og gæsa valdi bændum fjárhagslegu tjóni og einskorðist sá vandi ekki við Ísland.

Tillöguna í heild sinni er hægt að kynna sér hér.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Framsóknarmenn vilja að veitt verði leyfi til að skjóta álftir – Hafa verið friðaðar í 112 ár
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Forsjárlaus 16 ára unglingur dæmdur fyrir ítrekaðar líkamsárásir gegn strætóbílstjóra
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Fimm handteknir eftir að hundruð milljóna voru sviknar úr Landsbankanum
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Ákærður fyrir að fara óvenjulega leið til að kaupa sér dvalar- og atvinnuleyfi á Íslandi
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Rakel var á flugvelli þegar hún heyrði athyglisvert samtal: „Þarna stóð ég grunnskólakennarinn við hlið þeirra og sagði ekki orð“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Örn sakfelldur fyrir vörslu á grófu barnaníðsefni – Slapp við ákæru fyrir að misnota börn fyrir 32 árum síðan þrátt fyrir játningu
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
„Þetta endar oft þannig að þegar barnið er orðið fullorðið þá er foreldrið orðið öryrki“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Sérsveitin send inn í ranga íbúð

Mest lesið

Allir eru að bíða eftir að Hafdís kynni til leiks nýjan kærasta – Gerði þetta í staðinn
María segist hafa gert þetta til að halda syni sínum á lífi: „Þetta fólk hló framan í mig”
Misstu samtals yfir 100 kíló á „gamla mátann“ – Gerðu einfaldar breytingar á daglegum venjum
13 ára gömlum var honum rænt af heimili sínu, pyntaður í 43 tíma og svo skotinn í bakið – lifði af en situr eftir stórskuldugur
Hafði kynmök við aðra konu fyrir framan unnusta hennar – Segist hafa gert henni greiða

Nýlegt

Heimi Guðjónssyni heitt í hamsi – „Svo mætir Arnar Sveinn, grjóthaltu bara kjafti“
Þrotabúið fer fram á nauðungarsölu á einbýlishúsi Brotaflshjóna
Kristófer segir illa farið með 65 ára starfsmann á Landakoti – Fengin á fund með blekkingum
Eiginkona leikarans segir að þetta hafi verið fyrstu merkin um að maður hennar væri alvarlega veikur
Rakel var á flugvelli þegar hún heyrði athyglisvert samtal: „Þarna stóð ég grunnskólakennarinn við hlið þeirra og sagði ekki orð“
Kemur sá umdeildi og bjargar málunum?
Ofurtölvan stokkar spilin – Arsenal pakkar deildinni saman og United gæti náð Meistaradeildarsæti
Hanna Rún bjó til blómasúlu úr gömlum Mackintosh-kössum
Southgate útilokar ekki að taka að sér starf á Englandi
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Varpa ljósi á hnífamanninn: „Djöfullinn mun ekki sigra“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Gisti í fangaklefa eftir að hann týndi öllu – Kona slasaðist í kareókí

Gisti í fangaklefa eftir að hann týndi öllu – Kona slasaðist í kareókí
Fréttir
Í gær
Nauðgunarlíking Gunnars Smára veldur uppnámi í baráttuhópi – „Ég hef aldrei upplifað annan eins yfirgang og suð“
Fréttir
Í gær
Gufunesmálið: Ekkja Hjörleifs mætir fjárhagslegum áskorunum – „Hefur gengið í gegnum ítrekuð áföll“
Fréttir
Í gær

Segir vont aðgengi að Keflavíkurflugvelli vegna bílastæðagjalda – Að leggja bílnum geti jafnvel kostað meira en flugfargjöld

Segir vont aðgengi að Keflavíkurflugvelli vegna bílastæðagjalda – Að leggja bílnum geti jafnvel kostað meira en flugfargjöld
Fréttir
Í gær

Hlédís gagnrýnir gellupólitík – „Staðreyndin er sú að konur skipa flest æðstu embætti í dag“

Hlédís gagnrýnir gellupólitík – „Staðreyndin er sú að konur skipa flest æðstu embætti í dag“
Fréttir
Í gær
Er barnið þitt með fölsuð skilríki?
Fréttir
Í gær

Óhugnanlegt kynferðisbrotamál ungmenna á Suðurnesjum – Dreifðu myndbandi af nauðgun gegn ólögráða stúlku á Snapchat

Óhugnanlegt kynferðisbrotamál ungmenna á Suðurnesjum – Dreifðu myndbandi af nauðgun gegn ólögráða stúlku á Snapchat
Fréttir
Í gær
Vitni lýsir blóðbaðinu í lestinni – „Þeir eru með hníf, ég var stunginn“
Fréttir
Í gær
Barnavernd kölluð til eftir að maður ók drukkinn með tvö börn í bílnum
Fréttir
Í gær

Leikskólastarfsmaður játaði líkamsárás gegn fjögurra ára barni – Þurfti að líma höfuðið saman

Leikskólastarfsmaður játaði líkamsárás gegn fjögurra ára barni – Þurfti að líma höfuðið saman
Fréttir
Í gær

Báru kennsl á byssumanninn á frægri ljósmynd með gervigreind – Nokkuð óvænt kom í ljós

Báru kennsl á byssumanninn á frægri ljósmynd með gervigreind – Nokkuð óvænt kom í ljós
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þrotabúið fer fram á nauðungarsölu á einbýlishúsi Brotaflshjóna
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fiskabúr sprakk á veitingastað og lifandi fiskar út um allt
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sigurður Árni: „Hvernig getur barn sem hefur verið barið svona illa, varið þann sem barði það?“

Sigurður Árni: „Hvernig getur barn sem hefur verið barið svona illa, varið þann sem barði það?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ákærður fyrir að stýra hjólabát á Jökulsárlóni bólufreðinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Tíu indverskum ferðamönnum bjargað í Svarfaðardal – Einn þeirra sokkalaus í tíu gráðu frosti
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Handteknir fyrir að selja fjölda ólögráða ungmenna fölsuð skilríki
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Mótmæla Sundabraut harðlega – „Gufunes er ekki bara tómt landsvæði til að fylla af malbiki“

Mótmæla Sundabraut harðlega – „Gufunes er ekki bara tómt landsvæði til að fylla af malbiki“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Lögreglumaður á vakt í Eyjum skipti sér af ágreiningi sem var ekki lögreglumál – Persónulega tengdur öðrum aðilanum

Lögreglumaður á vakt í Eyjum skipti sér af ágreiningi sem var ekki lögreglumál – Persónulega tengdur öðrum aðilanum
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Lögreglan leitar að þessu fólki
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Gjaldþrota en þarf samt að borga námslánið

Gjaldþrota en þarf samt að borga námslánið
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Friðjón segir Snorra vilja gera Ísland fátækt aftur og sakar þingmanninn um hræðsluáróður
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Elías segir að snjómokstri hafi farið aftur – Þetta sé lausnin á þessu einfalda verkefni
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Hæstiréttur klofnaði í peningaþvættismáli – Gat ekki útskýrt hvaðan 21 þúsund evrur komu

Hæstiréttur klofnaði í peningaþvættismáli – Gat ekki útskýrt hvaðan 21 þúsund evrur komu
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Illindi og hótanir vegna frestunar hrekkjavökugleði – „Þetta býður upp á svekkelsi og leið börn“

Illindi og hótanir vegna frestunar hrekkjavökugleði – „Þetta býður upp á svekkelsi og leið börn“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Hafnarfjarðarmálið: Meintur gerandi hringdi stöðugt í móðurina í aðdraganda húsbrotsins – Sláandi lýsingar á ofbeldi gegn drengnum
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Þingmaður segir að við séu búin að missa tökin – „Hvað vorum við að hugsa?“