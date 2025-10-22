fbpx
Miðvikudaginn 22. október 2025

Orri segir óeðlilegt að konur séu á launum í kvennaverkfalli – „Ég er auðvitað nítjándu aldar maður að mestu“

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 22. október 2025 09:00

Orri Björnsson forstjóri Algalíf

Kvennaverkfall er framundan á föstudag og í gær mætti Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB í settið í fréttum Sýnar og útskýrði hvað felst í deginum og hverjar áherslur hans eru.

Þrátt fyrir greinargóðar útskýringar þá eru samt enn margir sem setja spurningu við þennan dag og hver tilgangur hans er. Einn þeirra er Orri Björnsson, forstjóri líftæknifyrirtækisins Algalífs í Reykjanesbæ.

„Formaður BSRB er í sjónvarpinu og hvetur atvinnurekendur til að borga konum og kvárum full laun í eins dags verkfalli. Það er ansi athyglisverð nálgun.

Af hverju ekki bara vikuverkfall á launum?“

Í færslu á Facebook bendir Orri á að eru ansi margir vinnuveitendur eru búnir að fara í gegnum jafnlaunavottun.

„Hjá þeim vinnuveitendum sem ég þekki best til sem eru Hafnarfjarðarbær og Algalíf þar sem ég vinn, er niðurstaðan sú að konur hafa heldur hærri laun en karlar í sambærilegum störfum. Munurinn er ekki mikill en á báðum stöðum eru konurnar með forskot.

Ég verð að viðurkenna að mér finnst ekki eðlilegt að konur fari í launað verkfall á þannig vinnustöðum.

En ég er auðvitað nítjándu aldar maður að mestu.“

Nokkrir taka undir með honum í athugasemdum. „Þessu rugli verður að fara að linna“, segir lögmaðurinn Guðmundur St. Ragnarsson. 

„Verðum við ekki að vera í samúðarverkfalli á föstudaginn Orri Björnsson- Bæjarstjórn Hafnarfjarðar. ?“ spyr Jón Ingi Hákonarson bæjarfulltrúi Viðreisnar í Hafnarfirði.

