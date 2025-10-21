Bilun í rafbúnaði hjá Norðuráli og framleiðslustöðvun að hluta

Alvarleg bilun varð í álveri Norðuráls á Grundartanga í dag sem veldur framleiðslustöðvun að hluta. DV fékk ábendingu um málið í dag en svar barst við fyrirspurn DV í kvöld frá Sólveigu Bergmann, framkvæmdastjóra samskipta og samfélagsmála hjá Norðuráli. Þar segir:
„Framleiðsla hefur verið stöðvuð í annarri af tveimur kerlínum álvers Norðuráls á Grundartanga í kjölfar bilunar í rafbúnaði í álverinu. Þetta veldur því að álframleiðsla á Grundartanga skerðist um tvo þriðju um óákveðinn tíma. Framleiðsla í hinni kerlínu Norðuráls er stöðug og hefur umrædd bilun engin áhrif á rekstur hennar.“
Unnið er að því að koma framleiðslu aftur í fyrra horf, eða eins og segir í svarinu:
„Unnið er að því að greina ástæður bilunarinnar, og útvega og flytja til landsins búnað til að koma framleiðslu í fyrra horf. Jafnframt mun Norðurál vinna náið með birgjum sínum og viðskiptavinum vegna breyttra áætlana.“