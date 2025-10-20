fbpx
Mánudagur 20.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Sigmundur Davíð mögulega fyrsti maðurinn til að vera stunginn af moskítóflugu á Íslandi?

Ritstjórn DV
Mánudaginn 20. október 2025 14:13

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson segir í pistli á Facebook það afar slæm tíðindi að moskítóflugur hafi fundist í fyrsta sinn á Íslandi. Segist Sigmundur Davíð raunar hafa verið stunginn síðastliðið föstudagskvöld af flugu sem líkst hafi moskítóflugu og telur því mögulegt að hann sé fyrsti maðurinn sem verði fyrir stungu þessarar flugnategundar, á Íslandi.

Sigmundur Davíð segir um fréttir dagsins af moskítóflugum á Íslandi:

„Þetta eru agaleg tíðindi. Enn eitt af því sem gerði Ísland svo gott að breytast til hins verra.“

Hann segist hafa orðið fyrir barðinu á moskítóflugum erlendis:

„Ég hef alveg sérstaka óbeit á moskítóflugum en það er því miður ekki gagnkvæmt því þær laðast mjög að mér. Í fyrra var ég ógöngufær um tíma og komst ekki í skó eftir kvöldstund með sænskum moskítóflugum (þær stungu léttilega í gegnum sokka og buxur).“

Leit þannig út

Enn komst Sigmundur Davíð í hann krappan síðastliðið föstudagskvöld þegar fluga fór að abbast upp á hann:

„Mér var því ekki skemmt þegar ég var að fara í háttinn að kvöldi síðastliðins föstudags og var áreittur af flugu sem settist þrisvar fyrir framan mig til að ögra mér. Ég náði henni ekki en hafði orð á því að hún liti út eins og moskítófluga. Næsta morgun vaknaði ég með fimm bit á sama bletti.“

Flugan er á bak og burt og því fæst ekki skorið úr tegundinni en Sigmundur Davíð veltir því fyrir sér hvort hann hafi orðið fyrir fyrstu stungu moskítóflugu á Íslandi:

„Það sannast ekki úr þessu en það væri óskemmtileg kaldhæðni örlaganna ef ég reyndist fyrsti maðurinn til að vera stunginn af moskítóflugu á Íslandi.“

Nokkuð líflegar umræður eru í athugasemdum við færslu Sigmundar Davíðs. Sumar eru nokkuð alvarlegar og þar er bent á að líklegur sökudólgur séu skip sem komið hafi til hafnar á Grundartanga en eins og í þessu tilfelli hafi lúsmý fyrst fundist í Hvalfirði. Sumir standast þó ekki mátið og gera grín að Sigmundi Davíð. Hallgrímur Helgason rithöfundur skrifar til að mynda:

„Afleiðing umræðunnar um ESB aðild… bara byrjunin.“

Tvær konur setja síðan í sínum athugasemdum þessa færslu í samhengi við pólitískar áherslur Sigmundar Davíðs:

„Já, en ekki gleyma öllum tækifærunum fyrir Ísland til að græða, vegna hlýnunar jarðar.“

„Þær sjá hvað þú ert viðkvæmur fyrir útlendingum.“

