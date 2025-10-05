Segja Ísraela hafa misþyrmt og niðurlægt Gretu Thunberg

Alþjóðlegir aðgerðarsinnar, sem vísað var frá Ísrael eftir að hafa tekið þátt í siglingu alþjóðlega Frelsisflotans til Gaza, fullyrða að meðlimir ísraelskra öryggissveita hafa beitt aðgerðasinnann Grétu Thunberg hörku haldi og niðurlægt hana. Ísraelsk yfirvöld hafna hins vegar ásökununum alfarið og kalla þær „algjöra lygi“.
Samkvæmt tyrkneskum embættismönnum lenti hópur 137 brottvísaðra aðgerðarsinna í Istanbúl á laugardag, þar á meðal 36 Tyrkir en einnig þátttakendur frá Bandaríkjunum, Ítalíu, Malasíu, Kúveit, Sviss, Túnis, Líbíu og Jórdaníu.
Nokkrir þeirra lýstu meintum ofbeldisverkum gegn Thunberg. Tyrkneski blaðamaðurinn Ersin Celik sagði í viðtali að hann hafi séð ísraelska hermenn „pynta“ hana, draga hana eftir gólfinu og neyða hana til að kyssa ísraelska fánann. Svipaðar frásagnir komu frá malasísku aðgerðakonunni Hazwani Helmi og bandaríska þátttakandanum Windfield Beaver, sem sögðu Thunberg hafa orðið fyrir ofbeldi
„Þetta var hörmung. Þeir komu fram við okkur eins og dýr,“ sagði Helmi og bætti við að föngum hafi verið synjað um mat, hreint vatn og lyf.
Ítalski blaðamaðurinn Lorenzo Agostino lýsti því að Thunberg, sem er 22 ára gömul, hafi verið „niðurlægð, vafin inn í ísraelskan fána og sýnd eins og verðlaunagripur“.
Fleiri sögðu frá alvarlegri meðferð. Tyrkneska sjónvarpskonan Ikbal Gurpinar sagði föngum hafa verið haldið svöngum í þrjá daga og neydd til að drekka úr salerni í miklum hita. „Þeir komu fram við okkur eins og hunda,“ sagði hún.
Mannréttindasamtökin Adalah, sem veittu föngum lögfræðiaðstoð, sögðu marga hafa þurft að knékrjúpa með bundnar hendur í klukkustundir og ekki fengið að tala við lögfræðinga. Ísraelska utanríkisráðuneytið kveður þetta algera uppspuna: „Allir fengu mat, vatn, aðgang að salerni og full réttindi samkvæmt lögum,“ sagði talsmaður ráðuneytisins við Reuters.
Ísrael hefur sætt vaxandi gagnrýni fyrir árásina á Frelsinsflotann, þar sem sjóher landsins stöðvaði á fjórða tug báta með hjálpargögn á leið til Gaza og handtók yfir 450 manns. Flotinn alþjóðlegi lagði af stað í lok ágúst til Gazastrandarinnar og var markmiðið að rjúfa umsátur Ísraela og koma hjálpargögnum til Palestínumanna.