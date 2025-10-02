fbpx
Fimmtudagur 02.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Gera alvarlegar athugasemdir vegna vinnubragða við lagningu göngustígs á Glerárdal

Jakob Snævar Ólafsson
Fimmtudaginn 2. október 2025 13:36

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Á síðasta fundi umhverfis og byggingarráðs Akureyrar var rætt um framkvæmdir við lagningu göngustígs á Glerárdal. Meirihlutinn segir úttekt Náttúruverndnarstofnunar sýna að vel hafi tekist til en minnihlutinn segir þvert á móti að gera verði alvarlegar athugasemdir við vinnubrögðin og að Umhverfisstofnun hafi sýnt linkind við eftirlit með framkvæmdunum.

Í bókun meirihluta L-listans, Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins kom fram að sérfræðingar Náttúruverndarstofnunar hefðu farið yfir framkvæmdina og niðurstaðan verið sú að við þessa stígagerð hafi í flestum tilfellum vel til tekist og muni allt rask gróa upp með tímanum. Með framkvæmdinni sé unnið að stíg sem hafi það meginmarkmið að bæta aðgengi sem flestra að svæðinu.

Fulltrúar Samfylkingarinnar og Vinstri grænna, sem eru í minnihluta í ráðinu, líta málið hins vegar gerólíkum augum. Þeir segja í sinni bókun að framkvæmdin hafi staðið undanfarin ár hefur Akureyrarbær. Frá upphafi hafi verið gengið fram með þeim hætti að það sé ekki hjá því komist að gera alvarlegar athugasemdir við vinnubrögðin. Lítil virðing hafi verið borin fyrir ósnortinni náttúru Glerárdals og stígurinn verið gerður beinni og meira áberandi en ástæða sé til. Vilji og fyrirmæli umhverfis- og mannvirkjaráðs um stígagerðina hafi ítrekað verið virt að vettugi og brotið gegn skilmálum framkvæmdaleyfis nær samfellt á framkvæmdatímanum með ýmsum hætti, sérstaklega hvað varði breidd stígsins sjálfs og heimild til breiddar raskaðs svæðis við framkvæmdina.

Linkind

Saka fulltrúarnir Umhverfisstofnun, sem um áramótin sameinaðist Orkustofnun, um eftirlitsleysi og linkind í málinu en stofnunin hafi þó ekki komið að málinu fyrr en skaðinn hafi verið skeður nú í haust.

Hvetur minnihlutinn stjórnendur Akureyrarbæjar til að fara kyrfilega yfir þetta mál til að læra af því og koma í veg fyrir að sömu vinnubrögð verði ástunduð á þeim kafla stígsins sem eftir sé að leggja af fram að skálanum Lamba. Gagnrýnir minnihlutinn einnig að ekki hafi verið orðið við beiðni þeirra um að leggja ýmis gögn málsins fyrir fundinn þar á meðal skoðunarskýrslu fulltrúa Náttúruverndarstofnunar.

Með fundargerð fundarins fylgja tvö skjöl. Annað er bréf forstöðumanns umhverfismála Akureyrabæjar til Náttúruverndarstofnunar þar sem er viðurkennt að við framkvæmdina hafi verið farið út fyrir veitt framkvæmdaleyfi. Fram kemur að víða sé breidd stígsins meiri en leyfið kveði á um. Það er hins vegar útskýrt með því að aðstæður á svæðinu séu um margt erfiðar. Það hafi reynst torsótt að eiga við brattlendi og votlendi á framkvæmdasvæðinu. Það sé að mati verktakans og bæjarins ekki þorandi að vera með mjórri gröfur vegna bratta og þar sem símasambandslaust sé inn á afrétt dalsins. Umsókn bæjarins um framkvæmdaleyfi hafi ekki endurspeglað nógu vel ástandið á svæðinu.

Önnur aðferð

Segir einnig í bréfinu að önnur aðferð hafi verið notuð við gerð stígsins en lýst sé í framkvæmdaleyfinu. Hún felist í að allur gróður sem tekinn hafi verið upp hafi verið notaður í undirlag en enginn gróður tekinn til hliðar til að loka rofasárum. Þetta hafi skýrst einna helst af því að jarðvegurinn sé laus í sér og rifni í sundur við gröft. Beint verði til verktaka að taka gróður sem hægt sé að ná ofan af stígnum til að fylla í jaðra hans.

Einnig kemur fram í bréfinu að grófari malarsalli hafi verið notaður en leyfið kvað á um en það hafi reynst nauðsynlegt það sem sallinn hafi  horfið fljótt ofan í jarðveginn. Segir í bréfinu að allt rask vegna stígsins muni gróa. Tilkynna hafi átt stofnuninni að raskið yrði meira en áætlað var. Er þess óskað að lokum að Náttúruverndarstofnun heimili frávik frá þeirri breidd stígsins sem framkvæmaleyfið heimili.

Svar Náttúruverndarstofnunar er einnig birt með fundargerðinni. Stofnunin heimilar þau frávik frá breidd stígsins sem bærinn óskaði eftir að yrðu leyfð og telur skýringar bæjarins fullnægjandi. Áréttað er þó mikilvægi þess að framkvæmdaaðili fylgi skilyrðum útgefins starfsleyfis í hvívetna og upplýsi stofnunina um frávik.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Gera alvarlegar athugasemdir vegna vinnubragða við lagningu göngustígs á Glerárdal
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Sigþór svartsýnn og ómyrkur í máli: „Það eru því allar líkur á því að ástand vegakerfisins muni versna áfram“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Íbúar í miðbænum kæra framkvæmd sem þeir segja óframkvæmanlega – Efasemdir hjá borginni hurfu
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Birta mynd af meintum hryðjuverkamanni í Manchester
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Ný afbrigði COVID láta á sér kræla með sársaukafullum einkennum
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Franskir hermenn réðust um borð í skip sem tilheyrir skuggaflota Rússa – Talið tengjast dularfullu drónaflugi sem valdið hefur usla
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Segir Stefán Einar vera að flytja inn niðurbrot sómakenndar
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Karl Ágúst blandar sér í eldheita umræðuna – „918 KRÓNUR FYRIR HVERJA BLAÐSÍÐU? ER ÞAÐ EKKI ALLTOF MIKIÐ?“

Mest lesið

Hannes segist hafa verið hent eins og kúkableyju – „Mér þykir leiðinlegt að tilkynna þér þetta“
Ný afbrigði COVID láta á sér kræla með sársaukafullum einkennum
Karl Ágúst blandar sér í eldheita umræðuna – „918 KRÓNUR FYRIR HVERJA BLAÐSÍÐU? ER ÞAÐ EKKI ALLTOF MIKIÐ?“
Bandarískir Costco viðskiptavinir öfundsjúkir út í þá íslensku út af þessu – „Þetta lítur út fyrir að vera ljúffengt“
Voru fljót að láta sig hverfa úr Airbnb-íbúð þegar þau komu auga á þetta

Nýlegt

Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?
Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi
Vandræðalega augnablikið þegar Keith Urban var spurður út í Nicole Kidman
Það sem þú vissir ekki um Ozempic-píkuna – Vandamálin ekki bara útlitsleg
Hannes segist hafa verið hent eins og kúkableyju – „Mér þykir leiðinlegt að tilkynna þér þetta“
Maresca biður leikmenn sína opinberlega um að hætta þessu
Guðrún: „Læknarnir voru búnir að greina mig með ímyndunarveiki“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Hanna Birna: Svartur dagur í dag – „Það má spara í mörgu en ekki lífsgæðum fólks“
Fréttir
Í gær

Danir ætla að kjósa með því að Ísrael fái að taka þátt í Eurovision – Keppnin eigi að vera ópólitísk

Danir ætla að kjósa með því að Ísrael fái að taka þátt í Eurovision – Keppnin eigi að vera ópólitísk
Fréttir
Í gær
Leynd ríkir um fjármögnun maltneska dótturfélags Play – „You can take that to the bank“
Fréttir
Í gær
Sameiningarviðræðum HA og Bifrastar slitið eftir um tveggja ára þreifingar
Fréttir
Í gær

Stefán Einar hjólar í Bubba: „Hýenurnar vakna snemma“ – Býður Andra Snæ í þáttinn sinn

Stefán Einar hjólar í Bubba: „Hýenurnar vakna snemma“ – Býður Andra Snæ í þáttinn sinn
Fréttir
Í gær

Bjuggu til lífvænlegt egg úr húðfrumu einstaklings

Bjuggu til lífvænlegt egg úr húðfrumu einstaklings
Fréttir
Í gær
Langflestir Evrópubúar telja að aðild hafi verið jákvæð – Jákvæðnin mest í norðurhluta álfunnar
Fréttir
Í gær

Andri Snær svarar Stefáni Einari fullum hálsi: „Stefán Einar hefði mátt gefa sér betri tíma til að kynna sér málefnið“

Andri Snær svarar Stefáni Einari fullum hálsi: „Stefán Einar hefði mátt gefa sér betri tíma til að kynna sér málefnið“
Fréttir
Í gær
Ertu ekki búin að fá barnabætur í dag? – Þetta er ástæðan
Fréttir
Í gær
Óargadýr í eigu Fast & Furious stjörnu halda hverfi í gíslingu og drepa aðra hunda
Fréttir
Í gær

Afbókanir farnar að berast ferðaþjónustuaðilum vegna falls Play – Misjafnar skoðanir á æskilegum viðbrögðum

Afbókanir farnar að berast ferðaþjónustuaðilum vegna falls Play – Misjafnar skoðanir á æskilegum viðbrögðum
Fréttir
Í gær

Hópi Norðlendinga ógnað með kindabyssu – Snerist snarlega til varnar

Hópi Norðlendinga ógnað með kindabyssu – Snerist snarlega til varnar
Fréttir
Í gær
Innbrot í snyrtistofu og hárgreiðslustofur – Lokaði gatnamótum með því að leggja bílnum
Fréttir
Í gær
Telur að stækkun NATO hafi verið ein meginástæða stríðsins í Úkraínu
Fréttir
Í gær

Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“

Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Fréttir
Í gær
Helgi Hjörvar færir út kvíarnar
Fréttir
Í gær
Ömurleg upplifun í Helgafellslandi – Þjófar létu greipar sópa hjá fólki sem var að flytja inn
Fréttir
Í gær
Dularfulli fundur varnarmálaráðherra er hafinn – Enga feita hershöfðingja, ekkert skegg og ekkert sítt hár
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Gufunesmálið: Hvers vegna fengu Stefán og Lúkas 17 ára fangelsisdóm?

Gufunesmálið: Hvers vegna fengu Stefán og Lúkas 17 ára fangelsisdóm?
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Eldri kona óttast að hafa misst vini til 40 ára á Íslandi – Hafa ekki talað við hana eftir covid smit

Eldri kona óttast að hafa misst vini til 40 ára á Íslandi – Hafa ekki talað við hana eftir covid smit
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Óttast að það sama gerist núna og þegar WOW air féll

Óttast að það sama gerist núna og þegar WOW air féll
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segja Birgi hafa leikið lykilhlutverk í frelsun fræðikonu sem var í haldi íraskra öfgasamtaka í 903 daga
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir ófremdarástand ríkja á íslenskum baðstöðum vegna erlendra ferðamanna – „Fóru bara ofan í og voru algjörlega þurr frá toppi til táar“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sænski herinn grautfúll – Löngu búinn að biðja stjórnvöld um auknar drónavarnir en engin svör fengið

Sænski herinn grautfúll – Löngu búinn að biðja stjórnvöld um auknar drónavarnir en engin svör fengið
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hatrammar deilur í grunnskóla á Reykjanesi enduðu fyrir dómi – Ærumeiðandi ummæli í eineltiskvörtun ómerkt

Hatrammar deilur í grunnskóla á Reykjanesi enduðu fyrir dómi – Ærumeiðandi ummæli í eineltiskvörtun ómerkt
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Erlendir miðlar fjalla um gjaldþrot Play og netverjar hæðast að Íslendingum – „Klassísk Íslendingahegðun“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Auður veltir fyrir sér umdeildri frétt Stefáns Einars og á hvaða forsendum hún var skrifuð