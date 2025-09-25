fbpx
Fimmtudagur 25.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Kolbrún vill aðgerðir gagnvart fjárhættuspili – Íslandsspil hafi notað viðkvæma hópa í tilraunasal

Kristinn H. Guðnason
Fimmtudaginn 25. september 2025 17:30

Kolbrún er harðorð í garð þeirra sem reka fjárhættuspil.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kolbrún Baldursdóttir, þingkona Flokks fólksins, segir að flokkurinn vilji að tekið sé á spilakössum og fjárhættuspili. Íslandsspil hafi fengið viðkvæma hópa spilafíkla í tilraunasal til að rannsaka hvaða kassar tryggðu sem mestar tekjur.

„Ólögleg veðmálastarfsemi hefur farið vaxandi í íslensku samfélagi og án nokkurs vafa með afdrifaríkum afleiðingum fyrir marga og samfélagið í heild,“ segir Kolbrún í aðsendri grein á Vísi í dag þar sem hún beinir spjótum sínum að veðmálastarfsemi og spilakössum.

Mótsagnakennt

Segir hún lítið hafa verið gert gegn þessu og að umræðan hafi verið mótsagnakennd. Til dæmis hafi íþróttahreyfingin, Háskóli Íslands, Landsbjörg og Rauði krossinn opinberlega gagnrýnt ólöglega veðlánastarfsemi en sjálf verið leiðandi í rekstri fjárhættuspila hér á landi.

„Þessir aðilar hafa stuðlað að útbreiðslu spilakassa og annarra fjárhættuspila sem eru sérstaklega hönnuð til að hafa fé af fólki. Horft hefur verið fram hjá vanda þess fólks sem haldið er spilafíkn og sækir í þessa kassa,“ segir Kolbrún og að starfsfólk sérleyfishafa hafi sótt fjárhættuspilaráðstefnur í Las Vegas til að kynna sér nýjustu tæki og leiðir til að draga fólk að kössunum.

Tilraunadýr

„Ég hef heyrt að Íslandsspil, sem eru í eigu Rauða krossins og Landsbjargar, hafi fengið viðkvæma hópa fólks með spilafíkn í eins konar tilraunasal til að rannsaka hvaða spilakassar og leikir eru líklegastir til að tryggja sem mestar tekjur,“ segir hún.

Sjá einnig:

Vilja banna spilakassa á Íslandi og skerða aðgengi að fjárhættuspilavefsíðum

Aðilar eins og Háskóli Íslands séu hvað háværastir um áhyggjur af innkomu erlendra aðila á markaðinn. Aðilar eins og HÍ vilji verja stöðu sína gagnvart íslenskum spilafíklum en hafi engar áhyggjur af afleiðingum starfseminnar. Gróðahyggjan sé hér ofan á.

Ungt fólk útsett

Vísar hún í bæði sínar eigin rannsóknir og aðrar sem sína að fjárhættuspil er gríðarlega útbreitt á meðal ungmenna. Sýni þær meðal annars að 97 prósent ungmenna hafi spilað fjárhættuspil og að tæplega 3 prósent glími við mikinn spilavanda.

„Spilakassar og fjárhættuspil eru sama tóbakið. Skaðsemin er mikil,“ segir hún að lokum. Flokkur fólksins vilji taka á þessum málum en tilraunir hennar í borgarstjórn til að gera það hafi verið felldar. „Samtök áhugafólks um spilafíkn hafa dregið fram reynslusögur spilafíkla og aðstandenda þeirra sem sýna svart á hvítu hve miklum skaða spilafíkn veldur einstaklingum, fjölskyldum og samfélaginu. Samtökin berjast fyrir því að spilasölum og spilakössum verði lokað. Fram hefur komið að einhverjir áskilji sér jafnvel rétt til að leita réttar síns gagnvart Happdrætti Háskólans, Háspennu ehf. og íslenska ríkinu og krefjist skaðabóta eða viðurkenningar á skaðabótaskyldu vegna tjóns sem rekstur spilakassa hefur valdið einstaklingum og fjölskyldum. Þetta eitt segir okkur hversu alvarleg þessi mál eru.“

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Kolbrún vill aðgerðir gagnvart fjárhættuspili – Íslandsspil hafi notað viðkvæma hópa í tilraunasal
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Fjallabyggðarhöfn í vanda sem stefnir í að dýpki enn frekar
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Refsing hótelstarfsmanns sem nauðgaði þroskaskertum gesti milduð
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Úthúðar Guðmundi Inga og segir hann ekki ráða við verkefnið – „Gerum við ekki meiri kröfur en þetta?“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Vestmannaeyjabæ neitað um endurgreiðslu vegna skemmda á einu neysluvatnslögn bæjarins
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Segir Vesturlönd aldrei hafa verið veikari í augum Rússa
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Yfirlýsing frá N1 vegna málsins á Hvolsvelli
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Ófögnuðurinn mætti íbúa fjölbýlishúss í Hafnarfirði – Ferðaklósett losað í niðurfall

Mest lesið

Guðrún og Árni ræða um skömmina í kringum pegging – „Eitthvað þarna sem karlmönnum finnst spennandi“
Berta lýsir því hvernig er að vera einhleyp í Reykjavík – Þetta gerist eftir að klukkan verður hálf fjögur um nótt
Bandarískur ferðamaður fékk menningarsjokk á Íslandi – „Ég geng inn og sé þá fullt af nöktum konum”
Fjórtán ára stúlka lést eftir að hafa farið í brjóstastækkun – Pabbi hennar krefst rannsóknar
Tilkynna um andlát ungs manns í sorglegri yfirlýsingu

Nýlegt

Daði Már Kristófersson: Sannfærður um hallalaus fjárlög fyrir 2027 – samhent ríkisstjórn klárar málin
Bandarískur ferðamaður fékk menningarsjokk á Íslandi – „Ég geng inn og sé þá fullt af nöktum konum”
Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson
Sitja í súpunni eftir að fyrirtæki föðurins keypti íbúðina
Ákvörðun Karls konungs löðrungur í miðjum sáttaumleitunum
Vestmannaeyjabæ neitað um endurgreiðslu vegna skemmda á einu neysluvatnslögn bæjarins
Stórlið reyndi við Sterling en hann afþakkaði pent
Hinn ungi Rio skrifar undir
Segir Vesturlönd aldrei hafa verið veikari í augum Rússa
Yfirlýsing frá N1 vegna málsins á Hvolsvelli
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Elliði hló upphátt þegar hann las frétt Morgunblaðsins í morgun
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Meint áfengissala til ungmenna í söluskála N1 til skoðunar – „Þurfum að átta okkur á því hvað raunverulega gerðist“

Meint áfengissala til ungmenna í söluskála N1 til skoðunar – „Þurfum að átta okkur á því hvað raunverulega gerðist“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Segir Veitur hafa fallið á prófinu þegar rafmagnslaust varð í gær – „Áhrif á sirka 30 þúsund manns“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Sema blandar sér inn í mál Snorra og Þorsteins – Birtir gamalt skjáskot af þingmanninum
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Guðrún hjólar í meirihlutann í borginni og segir að Áslaug Arna yrði frábær borgarstjóri

Guðrún hjólar í meirihlutann í borginni og segir að Áslaug Arna yrði frábær borgarstjóri
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Drónar valda áfram usla í Danmörku: Flugvellinum í Álaborg lokað – „Ógn sem er komin til að vera“

Drónar valda áfram usla í Danmörku: Flugvellinum í Álaborg lokað – „Ógn sem er komin til að vera“
Fréttir
Í gær
Ekki stóð steinn yfir steini hjá bónda árum saman – Óþrifnaður, smithætta og léleg mjólkurgæði – Tók sig loks á
Fréttir
Í gær

Rýnir í óvænta yfirlýsingu Bandaríkjaforseta – „Mér finnst svolítið eins og Trump sé að afhenda Evrópu Úkraínuvandamálið“

Rýnir í óvænta yfirlýsingu Bandaríkjaforseta – „Mér finnst svolítið eins og Trump sé að afhenda Evrópu Úkraínuvandamálið“
Fréttir
Í gær
Einar Sveinbjörnsson um óveðrið í aðsigi – Ekki góðar fréttir ef nýmynduð lægðin „gleypi“ fellibylinn
Fréttir
Í gær
Sýkingin var í rófustöppunni – Vont bragð af henni og vond lykt
Fréttir
Í gær

Hildur um Charlie Kirk og tjáningarfrelsið: „Hélt á lofti skoðunum sem ganga gegn gildum fjölda fólks“

Hildur um Charlie Kirk og tjáningarfrelsið: „Hélt á lofti skoðunum sem ganga gegn gildum fjölda fólks“
Fréttir
Í gær

Lést í bílslysi við gatnamót Vatnagarða og Sundagarða

Lést í bílslysi við gatnamót Vatnagarða og Sundagarða
Fréttir
Í gær
Ölgerðin afhendir 15 milljónir króna í söfnun fyrir Bryndísarhlíð
Fréttir
Í gær
Breskir ráðamenn bregðast við ummælum Trump – Harðneita því að borgarstjórinn í London ætli að innleiða Sharia-lög
Fréttir
Í gær

Leyniskytta skaut að minnsta kosti þrjá til bana í Dallas

Leyniskytta skaut að minnsta kosti þrjá til bana í Dallas
Fréttir
Í gær
Einar Bárðar segir fréttir um dagsektir „sérstakar“ – „Fulltrúar Eflingar vilja ekki ræða við SVEIT en senda svo pillur“
Fréttir
Í gær
Telja að Rússar hafi gert GPS-árás á flugvél spænska varnarmálaráðherrans
Fréttir
Í gær
Hefur áhyggjur af hallarekstri Hafnarfjarðarbæjar – „Getur ekki gengið til lengdar“
Fréttir
Í gær

Samfylking og Viðreisn gætu myndað tveggja flokka meirihluta samkvæmt nýrri könnun

Samfylking og Viðreisn gætu myndað tveggja flokka meirihluta samkvæmt nýrri könnun
Fréttir
Í gær

Bjarni óttast hrun í sölu nýrra bíla: „Skattahækkun á ökutæki hærri en hækkun veiðigjalda”

Bjarni óttast hrun í sölu nýrra bíla: „Skattahækkun á ökutæki hærri en hækkun veiðigjalda”
Fréttir
Í gær
Lá í blóði sínu á hjólastíg og hjálmurinn mölbrotinn – „Hættulegustu farartækin í umferðinni“
Fréttir
Í gær

Líkur á eldingaveðri á sunnanverðu landinu í dag

Líkur á eldingaveðri á sunnanverðu landinu í dag
Fréttir
Í gær
Segja erlenda glæpahópa þvætta fé í gegnum spilakassa hérlendis
Fréttir
Í gær
Sláandi afhjúpun Kveiks á starfsemi snyrtistofa – Skortur á starfsleyfum og þrifnaði og grunur um vinnumansal og vændi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Móðir með kaupfíkn myrti fjölskyldu sína – Sagði það „glæp gegn mannkyni“ að fá ekki að eyða peningum

Móðir með kaupfíkn myrti fjölskyldu sína – Sagði það „glæp gegn mannkyni“ að fá ekki að eyða peningum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Uppgangur á snyrtistofumarkaðnum í Reykjavík á sér myrkar hliðar

Uppgangur á snyrtistofumarkaðnum í Reykjavík á sér myrkar hliðar
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Íslendingar græða minnst á að mennta sig – Launin hækka um þetta mikið við háskólagráðuna
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sitja í súpunni eftir að fyrirtæki föðurins keypti íbúðina