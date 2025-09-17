fbpx
Miðvikudagur 17.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Hildur kallar eftir að borgaryfirvöld staðsetji sig í raunheimum – „Fullkomlega óraunhæft og stenst ekki kröfur venjulegs fólks“

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 17. september 2025 08:00

Hildur Björnsdóttir

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hildur Björnsdóttir, borgarfullfrúi Sjálfstæðisflokksins, vakti í gær athygli á skipulagi Keldnalands, þegar kemur að bílastæðamálum hverfisins. Aðeins brot íbúa hverfisins mun eiga kost á bílastæði, en þau verða engu að síður ekki við heimili þeirra íbúa. Í hverfinu er gert ráð fyrir 5,4 íbúum á hvern bíl, á landsvísu eru 1,6 íbúar á hvern bíl.

„Skipulag hverfisins gerir ráð fyrir 12 þúsund íbúum og 6 þúsund störfum. Heimilin verða 5.800 en bílastæðin aðeins 2.230. Það leiðir til þess að 62% heimila hverfisins geta ekki átt bíl. Hlutfallið verður raunar enn hærra þegar tekið er tillit til þess að hluti bílastæða mun fara undir deilibíla.“

Þeir íbúar sem munu eiga kost á bílastæði munu síðan ekki hafa þau við heimili sín, heldur munu þurfa að ganga í nokkrar mínútur að þeim. Íbúar geta einnig ekki gert ráð fyrir sama stæðinu vísu alltaf eða stæði í sama húsi alltaf, því hér er rétt að leggja að ræða ekki að eiga. Aðeins verða leyfð bílastæði við íbúðarhús fyrir fatlaða einstaklinga.

„Stæðin verða öllu heldur staðsett í átta miðlægum gjaldskyldum samgönguhúsum í allt að sjö mínútna göngufjarlægð frá heimilum. Það þarf vart að fjölyrða um óhagræðið sem þetta skapar fyrir fjölmarga samfélagshópa, svo sem fjölskyldufólk og aldraða.“ segir Hildur.

Hægt er að kynna sér skipulag Keldnaholts hér.

Borgarlína áætluð fjórum árum eftir að hverfið á að vera tilbúið

Fyrirhuguð borgarlína mun ganga gegnum hverfið, en hún er áætluð tilbúin árið 2036, meðan hverfið er áætlað tilbúið árið 2030. Allt að 10 mínútna göngutími verður í borgarlínuna fyrir íbúa.

„Þetta verður að teljast varasöm og öfgakennd samgöngustefna, ekki síst fyrir hverfi sem staðsett er svo austarlega í borginni. Verktakar hafa þegar lýst yfir áhugaleysi á svæðinu enda sé ekki eftirspurn eftir íbúðum í hverfum með þessu samgönguskipulagi. Þó sannarlega megi efla almenningssamgöngur svo notendum fjölgi, verður að teljast útópískt að telja fjölgunina geta orðið svo mikla að meginþorri fólks í eystri hverjum velji algjörlega bíllausan lífsstíl.

Ég kalla eftir því að borgaryfirvöld staðsetji sig í raunheimum og skipuleggi framtíðarbyggð með hliðsjón af raunverulegum þörfum borgarbúa.“

Morgunblaðið tók málið fyrir í blaði dagsins og segir Hildur í samtali nýjustu mælingar á ferðavenjum borgarbúa sýna að 70% ferða eru farin með bíl og það að skipuleggja hverfi austarlega í borginni, þar sem bílaeign og bílnotkun er sérstaklega mikil, með þessum hætti er algjörlega fjarstæðukennt.“

Einnig megi gera ráð fyrir að stór hluti íbúanna muni að líkindum starfa í öðrum borgarhlutum og þó það geti hugsað sér að ferðast með almenningssamgöngum á háannatímum þá þýði það ekki að fólk vilji ekki eiga bíl til að fara út á land eða sinna erindum eftir vinnu.“

„Þetta er auðvitað algjör dystópía, uppskálduð og ómöguleg samfélagsmynd sem vinstrimeirihlutinn teiknar upp í Keldnalandinu. Þetta er fullkomlega óraunhæft og stenst ekki kröfur venjulegs fólks. Verktakar hafa þegar stigið fram og sagst hafa lítinn sem engan áhuga á því að byggja hverfi sem er skipulagt svona. Þá má einnig halda því til haga að sala á Keldnalandinu er ein af fjármögnunarleiðum samgöngusáttmálans. Ef illa tekst til við að selja landið því skipulagið er svo vont þá förum við ekki langt með þau samgönguverkefni sem bíða í sáttmálanum.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Hildur kallar eftir að borgaryfirvöld staðsetji sig í raunheimum – „Fullkomlega óraunhæft og stenst ekki kröfur venjulegs fólks“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Opnar fyrstu einkasýninguna aðeins 17 ára
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Borgarfulltrúi Framsóknar segir að krafan um bílastæði sé eðlileg – „Reykjavík er ekki Kaupmannahöfn eða Osló“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Uppnám í Hafnarfirði – Félagi eldri borgara úthýst um næstu áramót
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Sturlaðist í Veiðivötnum og framdi rán
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Sanna las um það í fjölmiðlum að hún ætti að segja sig úr flokknum – „Ekki fengið tölvupóst, símtal né SMS“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Flow kemur með hugleiðslu inn í fangelsin

Mest lesið

Orðið á götunni: Lilju berst stuðningur úr óvæntri átt – hefnd og sögulegar sættir?
Segir engan áhuga vera á Ómari á vinnustað hans til áratuga
Nýtt myndband af stjörnuhjónunum vekur mikla reiði
Andri bendir á hatrið sem Charlie Kirk boðaði – „Hugnaðist til dæmis ekki að sitja í flugvél með svörtum flugmanni“
Brjálaður yfir hegðun stúlkna á hvítri Teslu – „Skammist ykkar!“

Nýlegt

Fékk neitun um ríkisborgararétt vegna 10 þúsund króna
Fékk símtal mánuði eftir einnar nætur gaman með konu – Hótaði þessu ef ekki ætti illa að fara
Bjargaði 15 hundum frá skítugu heimili hennar og eiginmannsins
Móðir brúðgumans hraunaði yfir gest fyrir ósæmilega hegðun í veislunni
Harka í enska boltanum – Burnley höfðar mál gegn Everton og vilja rúma 8 milljarða
Borgarfulltrúi Framsóknar segir að krafan um bílastæði sé eðlileg – „Reykjavík er ekki Kaupmannahöfn eða Osló“
Hákon Rafn fór úr því að vera skúrkur í það að vera hetja Brentford – Varði tvær spyrnur í vítaspyrnukeppni
Stuð í Meistaradeildinni í kvöld: Mbappe skoraði tvö og Trent meiddist í sigri Real – Átta mörk í seinni hálfleik á Ítalíu
Hjörvar talar um afturhvarf til fortíðar og var pirraður að hlusta á – „Hann var að garga í eyrun á mér“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Fékk neitun um ríkisborgararétt vegna 10 þúsund króna
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Sviplegt fráfall – Söngvari At the Gates látinn aðeins 52 ára að aldri

Sviplegt fráfall – Söngvari At the Gates látinn aðeins 52 ára að aldri
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Segir engan áhuga vera á Ómari á vinnustað hans til áratuga
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
UNiO er ný stafræn markaðsstofa
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Andri bendir á hatrið sem Charlie Kirk boðaði – „Hugnaðist til dæmis ekki að sitja í flugvél með svörtum flugmanni“

Andri bendir á hatrið sem Charlie Kirk boðaði – „Hugnaðist til dæmis ekki að sitja í flugvél með svörtum flugmanni“
Fréttir
Í gær

Kynbundið ofbeldi grasserar í netheimum – „Síðan ertu einhvern veginn hvergi óhult“

Kynbundið ofbeldi grasserar í netheimum – „Síðan ertu einhvern veginn hvergi óhult“
Fréttir
Í gær
Fyrrverandi fallhlífarhermaður fyrir dóm vegna morða sem áttu sér stað fyrir rúmum 50 árum
Fréttir
Í gær

„Bleika slaufan hefur alltaf snert við mér“

„Bleika slaufan hefur alltaf snert við mér“
Fréttir
Í gær
„Ég hata Facebook, Instagram og TikTok. Þetta truflar líf allra“
Fréttir
Í gær
Gauti telur að fíkniefni ættu að fást í sérverslunum – „Ekki að segja að það eigi að vera aðgengilegt í matvöruverslunum eins og Melabúðinni“
Fréttir
Í gær

Formaður Afstöðu vill náða Kourani strax – Ástæðan er einföld

Formaður Afstöðu vill náða Kourani strax – Ástæðan er einföld
Fréttir
Í gær

MAST beitti bónda of mikilli hörku – Tók sig loksins á eftir langan tíma

MAST beitti bónda of mikilli hörku – Tók sig loksins á eftir langan tíma
Fréttir
Í gær
Furðar sig á því að geta fengið íslenskt vodka á lægra verði í Bandaríkjunum en í Fríhöfninni
Fréttir
Í gær
„Ég er með fullt af skoðunum sem stangast á við skoðanir þessa gaurs“
Fréttir
Í gær

Conor McGregor hættir við forsetaframboð – Sá fram á rothögg

Conor McGregor hættir við forsetaframboð – Sá fram á rothögg
Fréttir
Í gær
Hryllingurinn við Skyggnisbraut fyrir dóm – Hamed ákærður fyrir manndrápstilraun
Fréttir
Í gær
Vendingar í stóra skákborðsmálinu – Páli í Pólaris gert að greiða hálfa milljón í viðbót
Fréttir
Í gær
Er þétta lélegasti svikapóstur undanfarinna missera? – „Þú ert undirorpinn ýmsum lagalegum málsmeðferðum“
Fréttir
Í gær

Skagfirðingar óttast að tapa á sparnaðaráformum Ingu

Skagfirðingar óttast að tapa á sparnaðaráformum Ingu
Fréttir
Í gær

Fékk handskrifaðan miða og 5000 kr. fyrir leigubíl áður en hann sótti dularfullan myndaramma á pósthúsið

Fékk handskrifaðan miða og 5000 kr. fyrir leigubíl áður en hann sótti dularfullan myndaramma á pósthúsið
Fréttir
Í gær
Kourani verður vísað úr landi þegar hann losnar úr fangelsi
Fréttir
Í gær

Leggja til að Ísrael keppi undir hlutlausum fána í Eurovision – Til að komast hjá „niðurlægjandi brottrekstri“

Leggja til að Ísrael keppi undir hlutlausum fána í Eurovision – Til að komast hjá „niðurlægjandi brottrekstri“
Fréttir
Í gær
Gagnagrunnur um þá sem „smætta“ dauða Charlie Kirk skráður á Íslandi – Hvetja til uppsagna
Fréttir
Í gær
Líkt og 6,7 milljónir bíla væru teknir úr umferð í heilt ár 
Fréttir
Í gær

Stefán undrast stríðsæsing í tali íslenskra ráðamanna – „Mér finnst tónninn í þessari skýrslu vera afskaplega furðulegur“

Stefán undrast stríðsæsing í tali íslenskra ráðamanna – „Mér finnst tónninn í þessari skýrslu vera afskaplega furðulegur“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Íslenskur sérfræðingur hefur efasemdir um sönnunargögn í einu alræmdasta fjöldamorðingjamáli Bretlands

Íslenskur sérfræðingur hefur efasemdir um sönnunargögn í einu alræmdasta fjöldamorðingjamáli Bretlands
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Níðingurinn sem er grunaður í hvarfi Madeleine að losna úr fangelsi – Neitar að vera yfirheyrður vegna málsins
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ný rannsókn sýnir að andlitsgrímurnar úr covid faraldrinum eru „tifandi tímasprengja“