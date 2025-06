Trump brjálaður yfir fréttaflutningi um að árásin hafi misheppnast

Donald Trump Bandaríkjaforseti er vægast sagt ósáttur yfir fréttaflutningi fjölmiðla á borð við New York Times og CNN þess efnis að sprengjuárás á kjarnorkumannvirki Íran hefði misheppnast.

Skýrslu frá greiningardeild bandaríska varnarmálaráðuneytisins um þetta var lekið til fjölmiðla í gær, en í henni kemur fram að árásin hefði einungis „seinkað“ kjarnorkuáformum Írana um nokkra mánuði. Áður hafði Trump haldið því fram að árásin hefði „algerlega og gjörsamlega útrýmt“ fyrrnefndum mannvirkjum.

Trump lét til sín taka á samfélagsmiðli sínum, Truth Social, þar sem hann hraunaði yfir CNN og New York Times í hástöfum. Sagði hann að miðlarnir væru að reyna að gera lítið úr einhverri best heppnuðu hernaðaraðgerð sögunnar. Sagði hann að CNN væri „falsfréttamiðill“ og New York Times væri „hnignandi“ miðill.

Karoline Leavitt, fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins, tók undir gagnrýni Trumps og sagði að allir vissu hvað gerðist ef 14 sprengjum, sem hver um sig er rúm 14 tonn að þyngd, er varpað á ákveðin mannvirki. „Algjör eyðilegging,“ sagði hún. Á sama tíma hefur Ísraelsher sagt að of snemmt sé að segja til um hvort aðgerðin um liðna helgi hafi heppnast fullkomlega.

Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, segist ekki í vafa um að aðgerðirnar um helgina hafi heppnast. „Þessar stóru sprengjur lentu á nákvæmlega réttu stöðum og virkuðu fullkomlega. Miðað við það sem við höfum séð – og ég hef séð allt – þá eyðilagði þessi árás okkar getu Írans til að smíða kjarnorkuvopn.“