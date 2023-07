Twitter hótar að kæra Zuckerberg og félaga – „Samkeppni er í lagi, svindl er það ekki“

Samfélagsmiðlarisinn Twitter hefur sent bréf til Meta, móðurfyrirtækis Facebook, vegna forritsins Threads sem sett var í loftið í vikunni. Threads er skapað til höfuðs Twitter og tala margir um forritið sem „Twitter-klónið“ enda er virkni forritanna mjög svipuð. Má leiða líkum að því að markmiðið sé að ná notendum frá Twitter og nýta sér mögulega óánægju þeirra með framgöngu eiganda fyrirtækisins, Elon Musk.

Threads hefur líka fallið ágætlega í kramið og hafa ríflega 30 milljónir notenda þegar hlaðið niður forritinu.

Bréfið var sent til Mark Zuckerberg, forstjóra Meta, og er lögmaður Twitter, Alex Spiro, skrifaður fyrir því. Í því sakar Spiro fyrirtæki Zuckerberg um að hafa ráðið fyrrum starfsmenn Twitter í vinnu og nýtt sér að þessir starfsmenn hafi búið yfir viðkvæmum og leynilegum upplýsingum um starfsemi Twitter.

Krefst Spiro að Zuckerberg taki þegar í stað á málinu og tryggi að hætt verði að nota „viðskiptaleyndarmál“ Twitter í áframhaldandi þróun Threads.

Talsmaður Meta, Andy Stone, vísaði málinu alfarið á bug og sagði að enginn fyrrum starfsmaður Twitter hefði komið að þróun Threads.

Elon Musk brást við fréttunum með neðangreindu tísti. „Samkeppni er í lagi, svindl er það ekki“

Competition is fine, cheating is not

— Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023