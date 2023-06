Því verður að taka þeim með ákveðinni varúð.

Samkvæmt þeim þá hafa Rússar misst rúmlega 210.000 hermenn frá upphafi stríðsins. 313 flugvélar, 3.848 skriðdreka, 298 þyrlur, 7.523 brynvarin ökutæki, 3.567 fallbyssur og 3.189 dróna.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of June 5, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/HdnfHk5PId

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 5, 2023