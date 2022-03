Slapp undan hryllingnum í Mariupol – „Þeir sýna ykkur húsin sem brenna, en þeir sýna ykkur ekki hvernig fólkið brennur“

Úkraínsk kona sem slapp út úr borginni Maríupol á mánudag hefur deilt hrollvekjandi frásögn af aðstæðum þar, en borgin hefur verið umkringd af rússnesku herliði nánast síðan innrásin í Úkraínu hófst og eru aðstæður vægast sagt hræðilegar þar sem borgin hefur verið án rafmagns og vatns svo vikum skipti og sprengjum rignir þar bæði dag og nótt.

Konan, Kristina Dzholas, deildi sögu sinni á Facebook og hefur færsla hennar vakið mikla athygli. Verður gerð grein fyrir henni hér að neðan en hafa ber í huga að færslan er lauslega þýdd úr úkraínsku og varð við það stuðst við enska þýðingu hagfræðingsins Roman Sheremeta sem hann deildi á Twitter.

The faint hearted should not read this.

Yesterday, at our own risk, we left Mariupol under gunfire. We stayed overnight in a field in a gray zone. It was freezing outside, thank God we are alive. We are alive to scream that everyone who stayed in Mariupol needs help!

