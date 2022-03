Frumlegur stuðningur Litháen við Úkraínu – Ætli pósturinn til rússneska sendiráðsins verði ranglega merktur framvegis?

Borgarstjóri Vilníus, höfuðborgar Litháen, tilkynnti á Twitter í dag að ákvörðun hafi verið tekin um að endurskíra götuna sem rússneska sendiráðið þar í landi stendur við.

Framvegis mun heimilisfang rússneska sendiráðsins í Vilníus vera: Úkraínskar hetjur 2.

„Við göngum frá formsatriðum á miðvikudaginn í samræmi við lög. Mig grunar að pósturinn muni ekki endilega koma bréfum til skila ef heimilisfangið er ranglega skráð,“ skrifaði Remigijus Šimašius borgarstjóri Úkraínu í dag.

#Russian Embassy's ​​new address in #Vilnius: Ukrainian heroes – 2.

We will sort out the formalities on Wednesday, in accordance with the law.

I suspect that the post will not necessarily deliver the letters if the address is given incorrectly. pic.twitter.com/4vzaAolJWX

— Remigijus Šimašius (@RemiSimasius) March 3, 2022