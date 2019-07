Umdeildur útvarpsstjóri

Magnús Geir Þórðarson útvarpsstjóri hefur sótt um stöðu þjóðleikhússtjóra og telja margir líklegt að hann hreppi hnossið. Velt hefur verið yfir því vöngum hver setjist í stól útvarpsstjóra og margir líklegir nefndir á nafn. Eitt nafn hefur þó ekki heyrst mikið í umræðunni en það er Kristín Þorsteinsdóttir, útgefandi Fréttablaðsins. Hún vann á RÚV um árabil en hefur hins vegar ekki veigrað sér við því að gagnrýna RÚV síðustu ár, bæði efnistök og hversu fjálglega er farið með fjármuni almennings. Hún hefur viðrað þær skoðanir sínar að fréttastofa RÚV sé of hliðholl Sjálfstæðisflokki, fréttamenn beri of mikla virðingu fyrir ráðamönnum til að ganga á þá með erfiðum spurningum og að drottningarviðtöl fái þar að fljúga í loftið hist og her. Þá hefur hún einnig talað um það í leiðara Fréttablaðsins að réttast væri að gera sparnaðarkröfu á RÚV svo stjórnendur færu betur með fé almennings. Skoðanir Kristínar hafa ekki farið vel í RÚV-ara, né andstæðinga hennar sem hafa löngum haldið því fram að hún gangi erinda Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, en Kristín vann um hríð á samskiptasviði Baugs og stýrir jú því sem oft hefur verið kallað Baugsmiðli.