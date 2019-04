Martin Stephenson á Íslandi: „En þá sagði ég: Bíddu hann er ekkert dáinn“

Tónlistarmaðurinn Martin Stephenson heldur tónleika á Dillon í kvöld klukkan 19. Á viðburði tónleikanna segir:

„Martin er sennilega best þekktur hér á landi fyrir plöturnar „Boat To Bolivia“ frá 1986 og „Gladsome Humour and Blue“ frá 1988 sem hann gaf út með hljómsveitinni Daintees. Lagið „There Comes A Time“ af þeirri seinni er sennilega hans þekktasta lag, en Martin hefur einmitt verið að halda upp á 30 ára útgáfuafmæli plötunnar með hljómleikaröð á Bretlandi.“