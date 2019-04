Danska leikfangakeðjan KiDS Coolshop hefur tekið yfir verslanir Toys ‘R’ Us Ísland og er lokadagur verslana Toys ‘R’ Us Ísland á Íslandi 24.apríl næstkomandi.

KiDS Coolshop mun opna nýjar KiDS Coolshop leikfangaverslanir í sömu húsakynnum og Toys ‘R’ Us Ísland var með verslanir í Smáratorgi, Kringlunni og Glerártorgi þann 25.apríl.

Opnunarhátíð verður á sumardaginn fyrsta hjá KiDS Coolshop sem eins og áður segir verður á sömu stöðum og Toys ‘R’ Us Ísland var áður.