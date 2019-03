Íslendingar æfir á Twitter: „Bara Sigríður Á Andersen getur gert aukafréttatíma leiðinlegan“

Óhætt er að segja samfélagsmiðilinn Twitter sé óvenju virku nú meðan blaðamannafundur Sigríðar Andersen dómsmálaráðherra stendur yfir.

Þar tilkynnti hún að hún ætlaði að stíga til hliðar. Ljóst er að Íslendingum á Twitter var ekki skemmt yfir fundinum.

Ok formaður sjálfstæðisflokks fékk að vita ákvörðun Sigríðar Á Andersen á undan forsætisráðherra. You can't make this shit up.

— Atli Viðar (@atli_vidar) March 13, 2019