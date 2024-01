Myndir af taugatrekktum Ben Affleck í erfiðum samræðum við J.Lo vekja athygli

Aðdáendur hafa lengi velt því fyrir sér hvort það séu vandræði í paradís. Myndbönd þar sem þau virðast rífast hafa reglulega farið í dreifingu um netheima, eins og á Grammy-verðlaunahátíðinni eða í bílnum.

Síðastliðið laugardagskvöld voru þau mynduð í fínni verslun á eyjunni Gustavia í Karíbahafi. Þau voru að skoða skartgripi og virtist Affleck vera frekar taugaspenntur að tala við eiginkonu sína. Erlendir miðlar segja hann hafa verið „fúlan“ en samt sem áður tók hann upp myndavélina og tók nokkrar myndir af Lopez.

Why does Ben Affleck always look like this with wife, Jennifer Lopez? 🙁🤨 pic.twitter.com/omReBGiPbx

— Sabrina Smolders 🦋🌹 (@SabrinaSmolders) December 31, 2023