Metsöluhöfundur mokar út milljónajólabónusum

Hundruð starfsmanna bókabúða fá jólabónusa frá rithöfundinum James Patterson.

Starfsmenn Thank You Books í Birmingham, Alabama, City Lights Books í San Francisco og The Nook í Cedar Falls, Iowa, eru meðal 600 bóksala sem fá 500 dollara jólabónus í ár frá metsöluhöfundinum James Patterson. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Patterson sýnir gjafmildi sína með þessum hætti því hann hefur verðlaunað sjálfstæða bóksala síðan 2015.

„Bóksalar bjarga mannslífum, punktur,“ sagði Patterson í yfirlýsingu sem gefin var út á þriðjudag í gegnum útgefanda hans, Little, Brown and Company. „Ég er ánægður með að geta þakkað þeim og því sem þeir hafa lagt á sig á þessu hátíðartímabili.“

Þeir sem fengu jólabónusana voru meðal annars tilnefndir af vinnufélögum og viðskiptavinum. Patterson valdi þá heppnu úr þúsundum umsókna.

„Við kunnum að meta fjárhagslegt örlæti Patterson sem og gjafmildi hans. Við höldum áfram að vera hrifin af og þakklát fyrir áframhaldandi stuðning hans við óháða bóksala,“ sagði Allison Hill, forstjóri American Booksellers Association, í yfirlýsingu. „Það er okkur mikilvægt að hann sjái og umbuni það dýrmæta hlutverk sem bóksalar gegna í greininni.“

Samhliða gjöfum sínum til bóksala hefur Patterson gefið milljónir dollara til skóla, bókasöfna og læsisáætlana. Árið 2015 afhenti National Book Foundation honum heiðursbókaverðlaun fyrir „framúrskarandi þjónustu við bandaríska bókmenntasamfélagið.“