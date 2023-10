J.Lo og Ben Affleck virtust rífast eftir að hann sást í faðmlögum með fyrrverandi

Netverjar velta því fyrir sér hvort það séu vandræði í paradís hjá söng- og leikkonunni Jennifer Lopez og eiginmanni hennar, leikaranum Ben Affleck.

Page Six birti myndir af hjónunum keyra um Los Angeles á föstudaginn og virtist andrúmsloftið í bílnum hafa verið frekar spennuþrungið. Miðillinn greinir frá því að þeim hafi verið „heitt í hamsi“ á meðan þau „rökræddu.“

Jennifer Lopez, Ben Affleck have heated discussion inside car after his intimate moment with Jennifer Garner https://t.co/fxsxBxc6Gb pic.twitter.com/bbZyTwvkUb

— Page Six (@PageSix) October 1, 2023