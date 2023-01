Aðdáendur í sjokki yfir kynlífsjátningu The Chainsmokers – „Ég hélt að þeir væru bræður!“

Tónlistarmennirnir Andrew Taggart og Alex Pall eru dúóið á bak við vinsælu hljómsveitina The Chainsmokers.

Í einhver ár hafa margir aðdáendur haldið að þeir séu bræður, þrátt fyrir að deila ekki sama eftirnafni, en þeir mega eiga það að félagarnir eru frekar líkir í útliti.

Það kom aðdáendum því verulega á óvart þegar Andrew og Alex sögðust hafa farið í trekant saman, og ekki bara einu sinni.

Þeir sögðu frá þessu í hlaðvarpsþættinum Call Her Daddy á Spotify og hefur umrætt atriði úr þættinum farið eins og eldur í sinu um netheima.

„Ég held við vorum alveg: „Hvað í fjandanum gerðist eiginlega?“ Því þetta var aldrei planað,“ sagði Alex um trekantafjörið.

„Þetta er furðulegt, ætla ekki að ljúga því.“

Það kom síðan í ljós að þeir hafa farið í trekant oftar en einu sinni, en gáfu ekki upp nákvæma tölu.

Vinirnir sögðu að þetta hafi „bara gerst á þeim tíma sem við deildum hótelherbergi.“

„Í Evrópu eru hótelin með tvö rúm, en þau eru saman! Við vorum neyddir í þessar aðstæður,“ sagði Alex.

Eins og fyrr segir vakti kynlífsjátning þeirra mikla athygli og höfðu netverjar mikið um málið að segja.

i want to unlearn this information https://t.co/xOO1c3EVt3 — Andrea Russett (@AndreaRussett) January 11, 2023

Chainsmokers aren’t brothers ?? I always thought they are https://t.co/82GmenSmrf pic.twitter.com/zdeAAMpusH — Duffy⁷ VIBE 13TH JAN (@Joons_kookie07) January 12, 2023

just found out the chainsmokers are not brothers but are in fact fucking each other ? — keira. (@kettlevinyl) January 11, 2023

This is how I learned the chainsmokers aren’t brothers https://t.co/my6W5DMuBq — Emily Faye (@mlefaye) January 12, 2023

Málið hefur ekki farið framhjá Andrew og Alex sem sögðust elska aðdáendur sína.

We love our fans — THE CHAINSMOKERS (@TheChainsmokers) January 11, 2023

Þeir gerðu einnig grín að þessu í myndbandi á Instagram.