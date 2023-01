The Engine tekur að fullu yfir rekstur The Engine Kaupmannahöfn

Íslenska stafræna stofan The Engine hefur að fullu yfirtekið af The Engine Kaupmannahöfn og er því nú með starfsemi í Noregi, Íslandi og Danmörku. Er þetta mikilvægur liður í stefnu fyrirtækisins að vaxa til Norðurlandanna.

Stafræna auglýsingastofan réð til sín reynslumikinn leiðtoga, Jacob Petersen, sem svæðisstjóra The Engine í Danmörku og fær hann það hlutverk að byggja upp starfsemina á komandi misserum í samstarfi við stjórnendur The Engine Nordic. Jafnframt var flutningur á skrifstofu The Engine Kaupmannahöfn inn til TBWA\Connected í Kaupmannahöfn en náið samstarf er á milli stofanna.

„Þetta er stórt skref að auka fótspor okkar á norðurlöndunum og erum við afar spennt fyrir þeirri vegferð sem stofan er á. Starfsemin er að vaxa og við finnum fyrir aukinni eftirspurn fyrir stafrænum lausnum í ecommerce og á app markaði, með það lykilmarkmið að selja í gegnum stafræna markaðssetningu og fá sterkt ROI. Jafnframt hafa B2B fyrirtæki verið að sækja töluvert í þjónustu okkar með það að markmiði að sækja aukin tækifæri í gegnum efnismarkaðssetningu og hnitmiðaðar aðgerðir sem við köllum ABM eða Account Based Marketing,“ segir Hreggviður Magnússon, framkvæmdastjóri The Engine.

The Engine sérhæfir sig í stafrænni stefnumótun með notkun gagna, sjálfvirkni og snjallri notkun auglýsingatóla eins og Google, Meta, Snapchat, TikTok, LinkedIn og fleiri stafrænum miðlum ásamt annarri tengdri þjónustu. Fyrirtækið vinnur nú alþjóðlega með viðskiptavini í 3 heimsálfum og er stærsti viðskiptavinur stofunnar app fyrirtæki í Bandaríkjunum með umtalsverða markaðs starfsemi sem The Engine stýrir að stærstum hluta.

„Að markaðssetja app og ná í nýja greiðandi notendur af appinu er langhlaup og krefst mikils aga og þekkingar á auglýsingatólunum, eitthvað sem teymið okkar býr yfir og hefur árangur okkar verið eftirtektarverður. Til að mynda var árangursrík herferð sem við unnum í samstarfi við DSP platformið Persona.ly á árinu með áherslu á gögn og sjálfvirkni til að virkja notendur sem höfðu halið niður appinu en ekki gerst greiðandi viðskiptavinir,“ sagði Hreggviður. Fjöldi af app fyrirtækjum hefur notað þjónustu The Engine á undanförnum misserum og má helst nefna eitt stærsta rafhjólafyrirtæki í Evrópu þar sem stofan rak stafrænar herferðir á TikTok, Snapchat, Google og Meta í 11 evrópskum mörkuðum á 8 tungumálum ásamt stefnumóta appi í Finnlandi, Svíþjóð og Ítalíu.

Unnið er að áframhaldandi uppbyggingu á norðurlöndunum og áætlað er að opna í Helsinki 2023 með kröftugum hætti í nánu samstarfi við TBWA\Helsinki sem er ein mest verðlaunaðasta auglýsingastofan í Finnlandi. The Engine vinnur náið með TBWA á norðurlöndunum sem hefur öfluga fótfestu í hverju norðurlandi fyrir sig og geta því TBWA og The Engine boðið viðskiptavinum sínum upp á heildræna þjónustu í stefnumótun, vörumerkjastjórnun, framleiðslu markaðsefnis og öllu sem viðkemur stafrænu á alþjóðlegum mörkuðum. The Engine er dótturfyrirtæki Pipar\TBWA.

Myndatexti:

Hreggviður Magnússon, framkvæmdastjóri The Engine.