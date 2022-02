Ráðist á Kyiv – 800 rússneskir hermenn sagðir hafa fallið – Frétt í framvindu

Volodymyr Zelenskyj, forseti Úkraínu, segir að hann og fjölskylda hans muni ekki yfirgefa Kyiv þrátt fyrir árásir Rússa á borgina. Hann segir að hann Rússar vilji hafa hendur í hári hans. „Rússar vilja eyðileggja Úkraínu út frá pólitísku sjónarmiði með því að losa sig við leiðtoga landsins. Óvinurinn hefur útnefnt mig sem óvin númer eitt og fjölskylda mín er númer tvö,“ sagði hann að sögn The Guardian.

Hér fyrir neðan verða nýjustu fréttir af gangi mála í Úkraínu birtar.

Uppfært klukkan 06.27 – Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn mun hugsanlega rannsaka mögulega stríðsglæpi í Úkraínu. Þetta segir Karim Khan sem er saksóknari við dómstólinn.

Uppfært klukkan 06.24 – Einn af ráðgjöfum úkraínsku ríkisstjórnarinnar sagði í morgun að dagurinn í dag verði sá erfiðasti. Hann sagði að Rússar hafi í hyggju að ráðast inn í Kyiv með skriðdrekum. Hann sagði að úkraínski herinn væri reiðubúinn til að verja höfuðborgina.

Uppfært klukkan 06:06 – Zelenskij forseti sagði í morgun að refsiaðgerðirnar gegn Rússlandi séu ekki nægilega harðar. Hann sagði einnig að umheimurinn haldi bara áfram að horfa á úr fjarlægð á það sem er að gerast í Úkraínu.

Uppfært klukkan 05.53 – Úkraínskir flóttamenn hafa í nótt komið sér fyrir á lestarstöðinni í Przemysl í Póllandi en það er fyrsta lestarstöðin þar í landi eftir komuna frá Úkraínu. Þar eru nú um 200 flóttamenn.

Uppfært klukkan 05.37 – Klukkan 03 að íslenskum tíma hófu Rússar árásir á skotmörk í Úkraínu, bæði hernaðarleg skotmörk en einnig skotmörk sem ekki teljast hernaðarleg. Þetta sagði Zelenskij, forseti, í morgun. Hann sagði að svo virðist sem úkraínskum hersveitum hafi tekist að stöðva framrás rússneska hersins víðast hvar.

Uppfært klukkan 05.18 – Zelenskij forseti sagði í nótt að 137 Úkraínumenn hafi fallið í gær og 316 séu særðir. Í yfirlýsingu frá úkraínska varnarmálaráðuneytinu nú í morgun segir að 800 rússneskir hermenn hafi fallið í gær, að sjö rússneskar herflugvélar hafi verið skotnar niður, sex rússneskar þyrlur og að 30 rússneskir skriðdrekar hafi verið eyðilagðir.

Uppfært klukkan 05.10 – Bernie Sanders, þingmaður á Bandaríkjaþingi, segir að Pútín og vinir hans olígarkarnir séu að reyna að kljúfa heiminn og eyðileggja lýðræði. Bandaríkin verði að standa með Úkraínumönnum í þessu stríði og með rússneskum almenningi sem mótmælir þessu stríði sem spilltur og skeytingarlaus forseti hafi sett af stað.

Putin and his oligarch friends seek a divided world and the destruction of democracy. We must stand with the Ukrainian people against this war, and with the Russian people who are demonstrating against their corrupt, reckless president who started it. pic.twitter.com/xVCM8gwQ6Q

— Bernie Sanders (@SenSanders) February 25, 2022