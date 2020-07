Köttur truflar þingmann á fjarfundi – Eignaðist aðdáendur um allan heim

Skoski þingmaðurinn John Nicholson sat á grafalvarlegum fjarfundi á dögunum með kollegum sínum, þar sem hann var að fjalla um mikilvægi þess að texta barnaefni og auka þannig læsi barna, þegar rófan á kettinum hans var allt í einu komin í mynd.

John bað köttinn Rojo blíðlega um að setja rófuna niður en allt kom fyrir ekki, og kollegarnir gátu varla haldið áfram með fundinn því hláturinn kraumaði. Meðal þeirra sem hafa greint frá málinu eru BBC News, Reuters, Sky News og Huffington Post.

Myndband af fundinum fór á flug um netheima enda um skemmtilega tilbreytingu frá hefðbundnum fjarfundi að ræða. John hafði sjálfur gaman af og deildi á Twitter betri mynd af Rojo fyrir alla að njóta.

For all Rojo’s new fans (thousands across the world it seems) – you’ve seen the tail. Here’s the face. pic.twitter.com/yKfEKbvJRL

— JOHN NICOLSON M.P. (@MrJohnNicolson) July 14, 2020