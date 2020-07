Dina Lohan trúlofuð manni sem hún hefur aldrei hitt – „Við hittumst áður, við erum engin viðrini“

Dina Lohan, móðir leikkonunnar Lindsay Lohan, er trúlofuð Jesse nokkrum Nadler sem hún hefur átt í netsambandi við síðustu sex árin.

Í fyrra slitnaði reyndar upp úr sambandinu en þau tóku saman aftur og hyggjast nú ganga í hjónaband. Þessar fréttir tilkynnti Dina í hlaðvarpsþætti Listen to me, The OG MAMA D! sem hún stjórnar ásamt þáttastjórnandanum og raunveruleikastjörnunni Chanel Omari.

Dina sem á alls fjögur börn vill að þau Lindsay, Ali, Cody og Michael taki öll þátt í athöfnunni. Hún vill að synirnir fylgi henni upp að altarinu og að dæturnar verði brúðarmeyjar.

Þó svo að einskonar sýndarveruleikasamband sé að ræða segist Dina þess fullviss að það verði neistaflug í svefnherberginu. Það skrifar hún á vinskapinn sem hún segir þau hafa öðlast.

„Við urðum ákaflega góðir vinir og ég kynntist honum og hugsunum hans. Við erum bestu vinir og kynlifið verður enn betra. Það er bókað mál. Ég bara veit það,“ segir Dina sem ætlar þó að hitta Jesse fyrir brúðkaupið.

„Við hittumst áður, við erum engin viðrini. Ég þekki hann og hann þekkir mig. Það eru engin leyndarmál á milli okkar og ég elska hann fyrir það.““ Dina var áður gift barnsföður sínum Michael Lohan en þau skildu árið 2007.