Sjáðu ástandið: Hræðsla í Liverpool – Ítalir mættu vopnaðir til leiks

Það fer fram stórleikur í Meistaradeild Evrópu í kvöld er Liverpool fær Napoli í heimsókn.

Liverpool getur tryggt sér sæti í 16-liða úrslitum með sigri og má segja það sama um ítalska liðið.

Þeir ensku eru þó taldir sigurstranglegri enda leikið á Anfield sem er heimavöllur Evrópumeistarana.

Stuðningsmenn Napoli eru engin lömb að leika sér við og hafa margoft komið sér í vesen fyrir slæma hegðun.

Vonandi verður það sama ekki upp á teningnum í kvöld en útlitið er ekki bjart miðað við myndir úr Liverpool-borg.

Stuðningsmenn gestanna mættu margir hverjir með golfkylfur og er það væntanlega ekki bara til að verja sig.

Mynd af því má sjá hér.

Napoli fans in town with golf clubs. Why is this being tolerated by MerPol? pic.twitter.com/WzMcHwuzcu

— Karl Barry (@Distopian) 27 November 2019