McKennie nær samkomulagi við Leeds – Eiga eftir að semja við Juve

Weston McKennie hefur samþykkt samningstilboð Leeds United og gæti haldið í ensku úrvalsdeildina.

Þessi 24 ára gamli miðjumaður gæti verið fáanlegur frá Juventus á réttu verði. Hann hefu verið orðaður frá félaginu undanfarið.

Leeds og Juventus hafa ekki náð saman og á það því enn eftir að ráðast hvort McKennie fari til Leeds.

McKennie er bandarískur landsliðsmaður sem hefur reglulega komið við sögu með Juventus á þessari leiktíð.

Þá á hann að baki 41 A-landsleik fyrir þjóð sína.

