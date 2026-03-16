United talið ætla að kaupa fjóra leikmenn í sumar – Þetta eru stöðurnar sem horft er í

Manchester United hyggst styrkja miðjuna fyrir næsta tímabil og vill fá tvo nýja miðjumenn í sumar þar sem ljóst er að Casemiro mun yfirgefa félagið þegar samningur hans rennur út.
United er einnig að leita að leikmanni sem getur spilað vinstra megin á vellinum og skoðar mögulega miðverði ef ekki tekst að semja við Harry Maguire um nýjan samning. Núverandi samningur hans rennur út í júní og viðræður standa yfir.
Casemiro, sem er 34 ára, tilkynnti í janúar að hann myndi yfirgefa félagið í sumar. Hann er einn af aðeins þremur miðjumönnum í hópnum ásamt Kobbie Mainoo og Manuel Ugarte.
Forráðamenn félagsins hafa fylgst með nokkrum leikmönnum í ensku úrvalsdeildinni og eru sammála um að styrkja þurfi þessa stöðu verulega.
Á lista United eru meðal annars Sandro Tonali hjá Newcastle United og er hann sagður fyrsta skotmark. Einnig hefur félagið áhuga á Adam Wharton, Elliot Anderson, Carlos Baleba og Alex Scott.
Wharton, sem leikur með Crystal Palace, hefur áhuga á að ganga til liðs við lið sem spilar í Meistaradeildinni. United er sem stendur í þriðja sæti deildarinnar þegar átta umferðir eru eftir.
Manchester City er talið líklegast til að fá Anderson frá Nottingham Forest, og talið er ólíklegt að United jafni launakröfur leikmannsins.