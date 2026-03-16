Úlfarnir halda áfram að bíta frá sér

Brentford FC og Wolverhampton Wanderers skildu jöfn, 2–2, í fjörugum leik í ensku úrvalsdeildinni.
Brentford byrjaði leikinn betur og komst yfir á 22. mínútu þegar Michael Kayode skoraði fyrsta mark leiksins. Heimamenn héldu áfram að sækja og tvöfölduðu forystuna á 37. mínútu þegar Igor Thiago kom boltanum í netið.
Staðan var því 2–0 og Brentford virtist með leikinn í hendi sér. Gestirnir frá Wolverhampton gáfust þó ekki upp og minnkuðu muninn rétt fyrir hálfleik. Þá skoraði Adam Armstrong og gaf Wolves von áður en liðin gengu til búningsherbergja.
Í síðari hálfleik sótti Wolverhampton meira og á 77. mínútu náði liðið að jafna leikinn. Þar var að verki Tolu Arokodare sem skoraði mikilvægt mark fyrir gestina.
Lokamínúturnar voru spennandi en fleiri mörk litu ekki dagsins ljós og liðin þurftu því að sætta sig við eitt stig hvort eftir skemmtilegan og opinn leik.
Wolves situr í neðsta sæti deildarinnar en spilamennska liðsins á undanförnum vikum hefur batnað mikið.