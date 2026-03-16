Stuðningsmenn Real Madrid fá frábærar fréttir fyrir leikinn í Manchester

Kylian Mbappe og Jude Bellingham snúa aftur í hóp Real Madrid fyrir seinni leikinn í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu gegn Manchester City á morgun.
Mbappe hefur glímt við hnémeiðsli og misst af síðustu leikjum. Bellingham meiddist í aftan á læri í byrjun febrúar og hefur ekki verið með síðan. Meiðsli hans reyndust alvarlegri en í fyrstu var talið.
Þetta eru þó góð tíðindi fyrir Real Madrid, sem fer með 3-0 foyrstu til Manchester eftir glæsilegan sigur í fyrri leiknum, þar sem Federico Valverde fór á kostum og skoraði þrennu.
Leikurinn hefst klukkan 20 að íslenskum tíma annað kvöld.