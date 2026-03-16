Myndband: Uppákoma á BBC vekur athygli – Virtist óvart strá salti í sár Rooney

Micah Richards vakti athygli þegar hann spurði Wayne Rooney um þjálfaraferil hans í þættinum Match of the Day í gær.
Þeir voru þar ásamt þáttastjórnandanum Mark Chapman og ræddu meðal annars leik Liverpool og Tottenham. Mikil umræða skapaðist um 17 ára gamla kantmanninn Rio Ngumoha sem var valinn maður leiksins eftir frammistöðu sína á Anfield.
„Hann er beinskeyttur og jákvæður. Það er frábært að horfa á hann,“ sagði Rooney til að mynda. Richards spurði þá hvort Rooney hefði hvatt sína leikmenn til að spila á sama hátt þegar hann var þjálfari.
„Það gekk nú ekki svo vel!“ svaraði Rooney og uppskar mikinn hlátur, en ferill hans í þjálfun hefur aldrei náð flugi. Richards tók fram að hann hafi ekki meinað þetta illa, en uppákomuna má sjá hér að neðan.
Micah: "When you were a coach…"
Wayne: "It didn't work out that well" 😅
Micah didn't mean to go there! #MOTD pic.twitter.com/xqQGVHHfkQ
— Match of the Day (@BBCMOTD) March 16, 2026