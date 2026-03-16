Chelsea fær sekt og félagaskiptabann

Chelsea hefur fengið skilorðsbundið eins árs bann við að kaupa leikmenn í aðalliðið auk 10,75 milljóna punda sektar frá ensku úrvalsdeildinni.
Refsingin tengist meintum brotum á fjárhagsreglum sem áttu sér stað á meðan rússneski auðmaðurinn Roman Abramovich var eigandi félagsins. Málið hefur verið til skoðunar um nokkurt skeið en úrvalsdeildin hefur nú kveðið upp úrskurð sinn.
Við rannsókn kom í ljós að á árunum 2011–2018 hafi ótilkynntar greiðslur verið framkvæmdar af þriðja aðila til leikmanna, óskráðra umboðsmanna og annarra tengdra aðila. Brotin tengdust meðal annars félagaskiptum manna eins og Eden Hazard, Willian og Samuel Eto’o.
Chelsea fær hrós fyrir vilja til samvinnu á meðan rannsókninni stóð.
Félagið fær jafnframt níu mánaða bann við því að skrá nýja leikmenn í akademíu sína.
Chelsea have been handed a suspended one-year ban from signing first-team players and given a £10m ($13.7m; €11.6m) fine from the Premier League relating to alleged breaches of financial rules during Roman Abramovich’s time as owner.
