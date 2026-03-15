Segir að Infantino myndi taka HM af Bandaríkjunum ef hann hefði smá sómakennd – Svartur blettur á knattspyrnunni til frambúðar

Gianni Infantino, forseti FIFA, fær harða gagnrýni í skoðanapistli eftir Jeremy Cross, yfirmann fótboltafrétta hjá Daily Mirror.
Í pistlinum gagnrýnir Cross sérstaklega tengsl Infantino við leiðtoga á borð við Donald Trump og segir stöðuna í kringum HM 2026, sem fer að stærstum hluta fram í Bandaríkjunum, vera orðna mjög alvarlega.
„Þegar kemur að Gianni Infantino snýst þetta um félagsskapinn sem hann velur sér,“ skrifar Cross og bendir á að forsetinn hafi áður verið gagnrýndur fyrir tengsl við leiðtoga á borð við Vladimir Putin og Tamim bin Hamad Al Thani.
Hann segir stöðuna nú sérstaklega slæma eftir ummæli Trump um þátttöku Íran, en hann telur ekki viðeigandi að liðið mæti til leiks vestan hafs í sumar vegna ástandsins sem nú ríkir.
„Þetta hefur skapað aðstæður sem eru svo skammarlegar og óskiljanlegar að stærsta mót heims er komið á barmi eyðileggingar,“ skrifar Cross.
Cross telur að FIFA ætti að íhuga að taka mótið af Bandaríkjunum.
„Ef Infantino hefði snefil af sómakennd myndi hann svipta Bandaríkin mótinu. Skömmin sem Infantino skilur eftir sig gæti orðið svartur blettur á fótboltanum sem verður aldrei þveginn burt.“