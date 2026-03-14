Skoða að skila Rashford og kaupa frekar kantmann Chelsea

Marcus Rashford gæti snúið aftur til Manchester United þegar lánssamningi hans við spænskt félag lýkur í sumar.
Rashford, sem er 28 ára gamall, hefur staðið sig vel á Spáni og möguleiki er á að félagið kaupi hann til frambúðar fyrir um 26 milljónir punda. Samkvæmt spænska miðlinum Mundo Deportivo eru stjórnendur félagsins þó enn að meta hvort það sé rétta skrefið.
Í staðinn hefur portúgalski kantmaðurinn Pedro Neto komið inn á radarnum hjá félaginu eftir að hafa fengið mjög jákvæðar umsagnir frá tækniteymi þess.
Neto, sem er 26 ára, gekk til liðs við Chelsea frá Wolves árið 2024 fyrir um 54 milljónir punda. Hann hefur verið einn stöðugasti leikmaður liðsins síðan þá.
Óvíst er þó hvort Chelsea sé tilbúið að selja hann eða hversu hátt verð félagið myndi setja á hann.
Neto getur leikið á báðum köntum og fjölhæfni hans er sögð höfða til þjálfarans Hansi Flick.