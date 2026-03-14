Ívar átti samtal við Sævar eftir viðtalið umrædda á dögunum – „Ég var ekki að segja að Sævar væri ekki starfi sínu vaxinn“

Höskuldur Gunnlaugsson og Ívar Örn Árnason, leikmenn Breiðabliks, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Ívar sagði frá því í viðtali við Fótbolta.net eftir félagaskipti sín frá KA á dögunum að hlutirnir fyrir norðan þyrftu sennilega aðeins að breytast á bak við tjöldin, of mikil ábyrgð væri á herðum Sævars Péturssonar framkvæmdastjóra.
Einhverjir tóku þessu sem pillu á Sævar, þar á meðal hann sjálfur, ef marka má færslu hans á X þar sem hann skrifaði: „Þungur hnífur.“ Ívar segir hins vegar að það hafi alls ekki verið meiningin.
„Ég kannski kom þessu ekki nógu skýrt frá mér. Ég var ekki að segja að Sævar væri ekki starfi sínu vaxinn. Þvert á móti er KA mjög heppið að hafa Sævar innanborðs. Það sem ég var meira að benda á, sem ég hef svo komist enn frekar að hjá Breiðabliki, er að Sævar er með tvo starfsmenn undir sér í fullu starfi hjá KA sem ég væri bara til í að sjá fá meira traust. Í enda dags er Sævar að taka flestar ákvarðanir. Það væri mjög heilbrigt fyrir Sævar að dreifa álaginu því ég er bara skíthræddur um að maðurinn fari í kulnun ef hann heldur þessu áfram. Þetta er maður sem vinnur 365 daga á ári allan sólarhringinn. Ef hann ætlar að vera langlífari í starfi, sem hann hefur þegar verið, væri mjög heilbrigt fyrir hann að dreifa álaginu. En hann er algjör jarðýta fyrir KA og félagið mjög heppið að hafa hann innanborðs,“ sagði Ívar.
„Sævar tók þessu sem einhverjum þungum hníf, sem þetta átti alls ekki að vera. Þetta vatt upp á sig og síminn minn var allt í einu á milljón. En flestir sem ég talaði við eru á því að ég hafi komið þessu ágætlega frá mér. Ég var ekki að reyna að senda einhver falin skilaboð. Ég skil við KA í mjög góðu, líka því ég vil geta komið aftur til Akureyrar og komið að opnum dyrum þegar í framtíðina er komið.“
Ívar ræddi við Sævar og útskýrði sína hlið eftir útgáfu viðtalsins.
„Við leystum þetta mál okkar á milli, það var smá kergja. Hann var bara smá ósáttur og Alli og Garðar líka, sem eru þeir sem vinna mikið með Sævari. Ég skil það alveg, en ég veit að það væri klúbbnum fyrir bestu ef þeir færu að taka smá ábyrgð.“