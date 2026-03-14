Gerði nýjan samning við Chelsea á sama degi og bróðir sinn

Sóknarmaðurinn Lauren James hefur skrifað undir nýjan samning við Chelsea sem gildir til ársins 2030.
Fyrri samningur James átti að renna út árið 2027, en með nýja samningnum hefur hinn 24 ára gamli landsliðsmaður Englands ákveðið að binda framtíð sína við félagið til lengri tíma.
Samningurinn var kynntur sama dag og bróðir hennar, Reece James, fyrirliði karlaliðs Chelsea, skrifaði einnig undir nýjan samning við félagið.
Lauren James hefur verið einn af lykilleikmönnum Chelsea undanfarin ár og gegnt stóru hlutverki í sóknarleik liðsins. Hún gekk til liðs við félagið árið 2021 frá Manchester United og hefur síðan þá unnið til fjölda titla með liðinu.
Frammistaða hennar hefur einnig tryggt henni fast sæti í enska landsliðinu þar sem hún hefur verið mikilvæg í uppbyggingu liðsins á síðustu árum.
Chelsea lítur á James sem einn af lykilmönnum í framtíðaráætlunum félagsins.