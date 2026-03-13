Föstudagur 13.mars 2026

Nefna þá sem eru líklegir til að fara og vera áfram ef Tottenham fellur

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót

Opna samtalið við Rice

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 13. mars 2026 18:00

Arsenal hefur hafið viðræður við miðjumanninn Declan Rice um nýjan langtímasamning.

Núverandi samningur Rice rennur út eftir tvö ár, en möguleiki er á eins árs framlengingu. Forráðamenn Arsenal vilja tryggja framtíð enska landsliðsmannsins sem fyrst.

Samkvæmt fréttum mun nýr samningur fela í sér launahækkun sem myndi gera Rice að einum tekjuhæsta leikmanni liðsins. Núverandi samningur hans er sagður vera upp á um 240 þúsund pund á viku.

Rice gekk til liðs við Arsenal frá West Ham árið 2023 fyrir um 105 milljónir punda og hefur síðan fest sig í sessi sem einn besti miðjumaður Evrópu.

Arsenal hefur á síðustu mánuðum tryggt framtíð nokkurra lykilleikmanna, þar á meðal Bukayo Saka, William Saliba og Gabriel.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Brotist inn á heimili Alberts í gærkvöldi sem býður fundarlaun – Miklum verðmætum stolið

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót

Slot biður fólk um að slaka á og draga ekki of stórar ályktanir eftir eina slæma viku

Gerir samning til 2032 við Chelsea

Klopp orðaður við stórt starf og talið að hann gæti tekið það í sumar

Nóg að gera á skrifstofu KA í dag – Staðfesta komu Samuel Kroon

Jay-Z sækist í unga leikmenn United – Stofa hans stækkar og stækkar

Telja sig vel geta skákað Liverpool í sumar

Trent sparar ekki stóru orðin

Albert með sigurmark í lokin – Slakt hjá Crystal Palace

Horfa til Chelsea ef þeir komast ekki í Meistaradeildina

Bjarni lýsir áhyggjum af stöðu mála – „Viðvörunarbjöllur sem klingja“

