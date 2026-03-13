Opna samtalið við Rice

Arsenal hefur hafið viðræður við miðjumanninn Declan Rice um nýjan langtímasamning.
Núverandi samningur Rice rennur út eftir tvö ár, en möguleiki er á eins árs framlengingu. Forráðamenn Arsenal vilja tryggja framtíð enska landsliðsmannsins sem fyrst.
Samkvæmt fréttum mun nýr samningur fela í sér launahækkun sem myndi gera Rice að einum tekjuhæsta leikmanni liðsins. Núverandi samningur hans er sagður vera upp á um 240 þúsund pund á viku.
Rice gekk til liðs við Arsenal frá West Ham árið 2023 fyrir um 105 milljónir punda og hefur síðan fest sig í sessi sem einn besti miðjumaður Evrópu.
Arsenal hefur á síðustu mánuðum tryggt framtíð nokkurra lykilleikmanna, þar á meðal Bukayo Saka, William Saliba og Gabriel.