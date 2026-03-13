Nefna þá sem eru líklegir til að fara og vera áfram ef Tottenham fellur

Tottenham stendur frammi fyrir hugsanlegu falli úr ensku úrvalsdeildinni og gæti stór hluti leikmannahópsins farið í sumar ef félagið fellur niður í B-deildina. Goal fjallar um málið.
Sérstök ákvæði eru í samningum flestra leikmanna sem fela í sér allt að 50% launalækkun ef liðið fellur úr deildinni. Því er talið líklegt að margar af stærstu stjörnum félagsins myndu vilja fara.
Meðal leikmanna sem gætu farið eru varnarmennirnir Micky van de Ven, Cristian Romero, Pedro Porro og Destiny Udogie. Þeir hafa til að mynda verið orðaðir við ítölsk lið.
Í sókninni gætu leikmenn eins og Xavi Simons, Mohammed Kudus og Randal Kolo Muani einnig leitað annað.
Á sama tíma gætu sumir leikmenn orðið eftir og hjálpað liðinu að berjast fyrir því að komast aftur í efstu deild, þar á meðal Dominic Solanke, Richarlison og Mathys Tel.
Framtíð leikmanna á borð við Dejan Kulusevski, James Maddison og Wilson Odobert er einnig óljós eftir erfitt tímabil þar sem meiðsli hafa sett strik í reikninginn.