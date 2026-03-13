Á möguleika að skrifa söguna með Ronaldo og Messi í sumar – Gætu spilað á sínu sjötta HM

Mexíkóski markvörðurinn Guillermo Ochoa gæti skrifað nafn sitt í sögubækurnar ef hann verður valinn í landsliðshópinn fyrir heimsmeistaramótið í sumar.
Ochoa, sem er orðinn 40 ára gamall, á möguleika á að taka þátt á sínu sjötta heimsmeistaramóti. Hann hefur áður verið í hópi Mexíkó á mótunum 2006, 2010, 2014, 2018 og 2022 og spilað á þremur þeirra.
Ástæðan fyrir því að möguleiki hefur opnast er sú að aðalmarkvörður Mexíkó, Ángel Malagón, meiddist og verður því frá um tíma.
Ef Ochoa kemst í hópinn myndi hann ganga í hóp með stórstjörnum á borð við Lionel Messi og Cristiano Ronaldo sem einnig eiga möguleika á að taka þátt á sínu sjötta Heimsmeistaramóti.
Samkeppnin um markvarðarstöðurnar er þó hörð þar sem Ochoa berst við Tala Rangel, Carlos Acevedo og Carlos Moreno um sæti í þriggja manna markvarðarhópi Mexíkó.
Ochoa hefur ekki spilað landsleik síðan árið 2024 en hefur samtals leikið 151 leik fyrir Mexíkó.
Frægasti leikur hans kom á heimsmeistaramótinu 2014 þegar hann átti stórleik gegn Brasilíu í riðlakeppninni og varði meðal annars stórskot frá Neymar, Thiago Silva og Paulinho.
Ochoa leikur nú með kýpverska liðinu AEL Limassol og nýtur áfram mikillar virðingar meðal stuðningsmanna í heimalandi sínu.