Jay-Z sækist í unga leikmenn United – Stofa hans stækkar og stækkar

Bandaríski rapparinn og athafnamaðurinn Jay-Z hefur bætt þremur ungum leikmönnum úr akademíu Manchester United við íþróttaskrifstofu sína Roc Nation Sports.
Ungliðarnir Silva Mexes, Jaume Camacho og Camron Mpofu hafa allir skrifað undir samning við umboðsskrifstofuna og teljast nú hluti af svokallaðri „Class of 2026“ hjá fyrirtækinu.
Roc Nation hefur á síðustu árum aukið viðveru sína í knattspyrnu og skrifað samninga við bæði rótgrónar stjörnur og efnilega leikmenn úr stærstu akademíum Evrópu.
Roc Nation var stofnað af Jay-Z árið 2008 og hefur síðan vaxið í stórt fyrirtæki sem starfar á mörgum sviðum skemmtana- og íþróttaheimsins. Fyrirtækið starfar meðal annars sem plötuútgáfa, umboðsskrifstofa, framleiðslufyrirtæki og fatamerki.
Í knattspyrnu eru nokkur af stærstu nöfnum heims á samningi hjá fyrirtækinu, þar á meðal Kevin De Bruyne, Vinícius Júnior, Endrick og Gabriel Martinelli. Fyrirtækið starfar þó einnig á fleiri íþróttasviðum, meðal annars í körfubolta, hafnabolta, ruðningi og háskólaíþróttum í Bandaríkjunum.
Roc Nation segir sjálft að markmið þess sé að styðja við listamenn og íþróttafólk með heildstæðri þjónustu, þar á meðal umboðsstörfum, vörumerkjaþróun og markaðssamstarfi.
Á tónlistarsviðinu hefur fyrirtækið einnig unnið með stórum nöfnum á borð við Rihanna, Alicia Keys, A$AP Rocky, DJ Khaled og Big Sean.
Samningar við unga leikmenn Manchester United eru því hluti af áframhaldandi uppbyggingu Roc Nation á knattspyrnumarkaðnum þar sem fyrirtækið leitast við að fylgja leikmönnum frá fyrstu skrefum ferilsins og upp á stærstu svið íþróttarinnar.