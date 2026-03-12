Vill fá svör um framtíð sína vegna áhuga frá Madríd

Belgíski kantmaðurinn Jeremy Doku gæti óskað eftir skýrari svörum um framtíð sína hjá Manchester City, en Atlético Madrid fylgist náið með stöðu hans hjá félaginu. Þetta kemur fram í fréttum Teamtalk.
Doku, sem er 23 ára gamall, gekk til liðs við Manchester City frá Rennes árið 2023 og hefur síðan verið hluti af breiðum leikmannahópi liðsins. Þrátt fyrir að hafa sýnt mikla hæfileika hefur hann ekki alltaf verið fastamaður í byrjunarliðinu, sem hefur vakið spurningar um langtímahlutverk hans hjá félaginu.
Samkvæmt fréttinni vill Doku fá tryggingar frá forráðamönnum City um stöðu sína og framtíðaráætlanir áður en hann tekur ákvörðun um næstu skref á ferlinum.
Atlético Madrid er sagt fylgjast grannt með þróun mála og gæti reynt að fá leikmanninn til liðs við sig ef óvissa verður um stöðu hans hjá enska stórliðinu.
Doku hefur þegar sannað sig sem einn öflugasti kantmaður Evrópu og er þekktur fyrir hraða, leikni og hæfileika til að skapa hættu á síðasta þriðjungi vallarins. Manchester City gæti því þurft að taka skýra afstöðu til framtíðar hans á næstu mánuðum.