fbpx
Fimmtudagur 12.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Vilja Kinsky burt eftir hörmungar vikunnar

90 Mínútur

Íþróttavikan: Kjartan Atli og Nablinn fara yfir allt íþróttasviðið

433
433Sport

Vill fá svör um framtíð sína vegna áhuga frá Madríd

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 12. mars 2026 16:00

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Belgíski kantmaðurinn Jeremy Doku gæti óskað eftir skýrari svörum um framtíð sína hjá Manchester City, en Atlético Madrid fylgist náið með stöðu hans hjá félaginu. Þetta kemur fram í fréttum Teamtalk.

Doku, sem er 23 ára gamall, gekk til liðs við Manchester City frá Rennes árið 2023 og hefur síðan verið hluti af breiðum leikmannahópi liðsins. Þrátt fyrir að hafa sýnt mikla hæfileika hefur hann ekki alltaf verið fastamaður í byrjunarliðinu, sem hefur vakið spurningar um langtímahlutverk hans hjá félaginu.

Samkvæmt fréttinni vill Doku fá tryggingar frá forráðamönnum City um stöðu sína og framtíðaráætlanir áður en hann tekur ákvörðun um næstu skref á ferlinum.

Atlético Madrid er sagt fylgjast grannt með þróun mála og gæti reynt að fá leikmanninn til liðs við sig ef óvissa verður um stöðu hans hjá enska stórliðinu.

Doku hefur þegar sannað sig sem einn öflugasti kantmaður Evrópu og er þekktur fyrir hraða, leikni og hæfileika til að skapa hættu á síðasta þriðjungi vallarins. Manchester City gæti því þurft að taka skýra afstöðu til framtíðar hans á næstu mánuðum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Vill fá svör um framtíð sína vegna áhuga frá Madríd
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Vilja Kinsky burt eftir hörmungar vikunnar
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Vill burt frá Manchester United í sumar
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Dyche meðvitaður um áhuga Tottenham – Tudor stýrir líklega á Anfield
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Hafði áhyggjur af Greenwood og vildi selja hann síðasta sumar
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Segir Rapinoe vera hræsnara – Styður ekki opinberlega við konur í lífshættu
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Fimmta sætið í Meistaradeildina í hættu – United, Liverpool og fleiri lið þurfa að hafa áhyggjur
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Segir Djuric hafa hafnað Blikum og fari í KA – Sagður kosta 18 milljónir og fær betur borgað á Akureyri

Mest lesið

Konur í Sósíalistaflokknum hjóla í Sönnu – Hafi lýst yfir stuðningi við einstakling sem kærður er til lögreglu vegna fjárdráttar
Uppgjörið í Kópavogi vekur mikla athygli: Hagnaðurinn svakalegur og eiga verðbréf fyrir 180 milljónir
Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda
Eiður Smári með slæmar fréttir af syni sínum í beinni útsendingu – Er á leið í aðgerð
Kleini lýsir yfir sakleysi

Nýlegt

Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda
Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“
Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ
Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“
Tanja gerir upp tímabil Öfga – „Öfgar áttu ekkert að vera einhver svona nafngreiningarmaskína“
Unglingur sakaður um að hrækja framan í lögreglumann á Hornafirði
Fimmta sætið í Meistaradeildina í hættu – United, Liverpool og fleiri lið þurfa að hafa áhyggjur
Umboðsmaður barna sendir borginni bréf vegna kaffistofu Samhjálpar
Konur í Sósíalistaflokknum hjóla í Sönnu – Hafi lýst yfir stuðningi við einstakling sem kærður er til lögreglu vegna fjárdráttar
Segir Djuric hafa hafnað Blikum og fari í KA – Sagður kosta 18 milljónir og fær betur borgað á Akureyri
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Aron Einar farin aftur til Katar en fjölskyldan bíður á Íslandi á meðan ástandið er óstöðugt
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Biðst afsökunar á því að hafa hrint stráknum í hita leiksins – Sjáðu myndbandið

Biðst afsökunar á því að hafa hrint stráknum í hita leiksins – Sjáðu myndbandið
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Samsærið um Neymar fer aftur á flug – Í ellefta skipti á tólf árum sem þetta gerist
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Kompany segir að þetta geti orðið besti leikmaður í heimi – „Hann hafði þessa þráhyggju fyrir smáatriðum“
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Uppgjörið í Kópavogi vekur mikla athygli: Hagnaðurinn svakalegur og eiga verðbréf fyrir 180 milljónir

Uppgjörið í Kópavogi vekur mikla athygli: Hagnaðurinn svakalegur og eiga verðbréf fyrir 180 milljónir
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Ronaldo fer í sérstaka meðferð á Spáni – Meiðslin alvarlegri en talið var í fyrstu

Ronaldo fer í sérstaka meðferð á Spáni – Meiðslin alvarlegri en talið var í fyrstu
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Byrjaðir að ræða við fyrirliða City sem getur komið frítt í sumar

Byrjaðir að ræða við fyrirliða City sem getur komið frítt í sumar
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Arsenal virðist hætta við en Manchester liðin hafa áhuga
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Arsenal horfir á enska landsliðsmanninn sem vill ekki framlengja
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Fyrirliði Tottenham sagður bera einhverja ábyrgð á atvikinu í gær – Bað hann um skiptingu?

Fyrirliði Tottenham sagður bera einhverja ábyrgð á atvikinu í gær – Bað hann um skiptingu?
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Valverde hakkaði City í sig – PSG í góðum málum og ævintýrið heldur áfram í Noregi

Valverde hakkaði City í sig – PSG í góðum málum og ævintýrið heldur áfram í Noregi
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Barcelona og Arsenal horfa á sama miðjumanninn
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Í gæsluvarðhaldi næsta mánuðinn – Meint fórnarlamb gæti misst sjónina
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Þór selur Balde til Vestra – Gerir þriggja ára samning

Þór selur Balde til Vestra – Gerir þriggja ára samning
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Býr enn á hóteli við vinnustaðinn – Flestir vilja láta reka hann eftir 25 daga í starfi
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Eiður Smári með slæmar fréttir af syni sínum í beinni útsendingu – Er á leið í aðgerð
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Havertz bjargaði jafntefli fyrir Arsenal með marki af vítapunktinum
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Í vandræðum með að fjármagna verkefnið að nýjum heimavelli

Í vandræðum með að fjármagna verkefnið að nýjum heimavelli
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Sindri fer frá Keflavík til að styðja við kærustu sína í Svíþjóð

Sindri fer frá Keflavík til að styðja við kærustu sína í Svíþjóð
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Þarf að borga 57 milljónir í skaðabætur fyrir tvær færslur á X-inu
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Vekur mikla athygli – Virðist blómstra eftir skilnað foreldra sinna

Vekur mikla athygli – Virðist blómstra eftir skilnað foreldra sinna
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Telur að þetta hafi vantað hjá enska landsliðinu síðustu ár
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Hefur kostað United 23 milljarða en ekki skilað neinu
433Sport
Í gær

Lögregla algjörlega hneyksluð á stórveldunum

Lögregla algjörlega hneyksluð á stórveldunum
433Sport
Í gær

Æltaði á leik í Meistaradeildinni en mætti á vitlausan leikvang

Æltaði á leik í Meistaradeildinni en mætti á vitlausan leikvang
433Sport
Í gær
Nokkur úrvalsdeildarlið með augastað á Norðmanninum
433Sport
Í gær
Baunar á markvörðinn sem fær samúð margra – Segir honum að taka ábyrgð