Horfa til Chelsea ef þeir komast ekki í Meistaradeildina

Paris Saint-Germain hefur mikinn áhuga á miðjumanninum Enzo Fernandez hjá Chelsea FC samkvæmt franska miðlinum L’Équipe.
Fernandez, sem varð heimsmeistari með Argentínu 2022, gekk til liðs við Chelsea frá Benfica í janúar 2023 fyrir rúmar 100 milljónir punda. Hann er samningsbundinn félaginu til ársins 2032.
Fréttir herma að PSG fylgist náið með stöðu Argentínumannsins og gæti reynt að fá hann ef Chelsea tekst ekki að tryggja sér sæti í Meistaradeildinni á næstu leiktíð. Liðið er í harðri baráttu um það.
Fernandez er lykilmaður hjá Chelsea. Á tímabilinu hefur hann skorað 11 mörk og lagt upp átta í 42 leikjum í öllum keppnum.
Þrátt fyrir áhuga PSG er Chelsea sagt rólegt yfir stöðunni og hefur ekki í hyggju að selja leikmanninn. Rosenior hefur einnig gert Fernandez það ljóst að hann vilji halda miðjumanninum hjá félaginu til lengri tíma.