Erlendur áhrifavaldur hafður að háði og spotti eftir heimsókn til Íslands – Myndband

David Jonathan Panka er knattspyrnumaður sem fæstir þekkja sennilega til, en hann er duglegur að birta myndbönd frá ævintýrum sínum á samfélagsmiðla. Hann heimsótti Ísland á dögunum.
Panka er 26 ára gamall Hollendingur og skrifaði hann fyrst undir samning við Waalwijk í meistaraflokki. Þaðan fór hann til Miedz Legnica í Póllandi en síðan hefur hann leikið með varaliðum Kansas City í Bandaríkjunum, Panathinaikos í Grikklandi og Herthu Berlin í Þýskalandi, auk þess sem hann lék með C-liði Werder Bremen. Hann var þá um stutt skeið hjá Doxa Katokopias á Kýpur undir lok síðasta árs.
Á dögunum fór hann á reynslu hjá Ægi í Þorlákshöfn. Birti hann myndband frá því er hann æfði með liðinu og fylgdist með því mæta Keflavík. Hann var ekki hrifinn af frammistöðu liðsins í þeim leik og sagði þá að þó Ægir hefði góða leikmenn þá skorti fagmennsku í kringum æfingar liðsins, menn mættu til að mynda aðeins fimm mínútum áður en þær hefðust. „Þetta var ekki fyrir mig,“ sagði hann jafnframt.
Hjá Ægi virðast menn þó heldur ekki hafa fundist mikið til Panka sjálfs koma. Leikmenn á mála hjá félaginu tjáðu sig á samfélagsmiðlum í kjölfar þess að Fótbolti.net skrifaði frétt um dvöl Panka hér á landi í gærkvöldi.
„Maður sem fer á klósettið i tíu mínútur á miðri æfingu án þess að láta þjálfara vita að segja að hann sé ekki hrifinn af fagmennskunni i kringum æfingarnar. Grín er þetta,“ skrifar Kristinn Ásgeir Þorbergsson. „Mikill söknuður af þessum,“ skrifar Arnar Logi Sveinsson.
Fleiri tóku til máls, þar á meðal hlaðvarpsstjarnan Gunnar Hilmar Kristinsson, Bomban. „Þvílíki trúðurinn“, skrifaði hann einfaldlega.
Myndbandið sem Panka birti frá dvölinni hér á landi er hér ofar.
