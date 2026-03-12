fbpx
Fimmtudagur 12.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Arsenal leiðir kapphlaupið – Vilja fleiri félög að borðinu til að hækka verðmiðann

90 Mínútur

Íþróttavikan: Kjartan Atli og Nablinn fara yfir allt íþróttasviðið

433
433Sport

Erlendur áhrifavaldur hafður að háði og spotti eftir heimsókn til Íslands – Myndband

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 12. mars 2026 18:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

David Jonathan Panka er knattspyrnumaður sem fæstir þekkja sennilega til, en hann er duglegur að birta myndbönd frá ævintýrum sínum á samfélagsmiðla. Hann heimsótti Ísland á dögunum.

Panka er 26 ára gamall Hollendingur og skrifaði hann fyrst undir samning við Waalwijk í meistaraflokki. Þaðan fór hann til Miedz Legnica í Póllandi en síðan hefur hann leikið með varaliðum Kansas City í Bandaríkjunum, Panathinaikos í Grikklandi og Herthu Berlin í Þýskalandi, auk þess sem hann lék með C-liði Werder Bremen. Hann var þá um stutt skeið hjá Doxa Katokopias á Kýpur undir lok síðasta árs.

Á dögunum fór hann á reynslu hjá Ægi í Þorlákshöfn. Birti hann myndband frá því er hann æfði með liðinu og fylgdist með því mæta Keflavík. Hann var ekki hrifinn af frammistöðu liðsins í þeim leik og sagði þá að þó Ægir hefði góða leikmenn þá skorti fagmennsku í kringum æfingar liðsins, menn mættu til að mynda aðeins fimm mínútum áður en þær hefðust. „Þetta var ekki fyrir mig,“ sagði hann jafnframt.

Hjá Ægi virðast menn þó heldur ekki hafa fundist mikið til Panka sjálfs koma. Leikmenn á mála hjá félaginu tjáðu sig á samfélagsmiðlum í kjölfar þess að Fótbolti.net skrifaði frétt um dvöl Panka hér á landi í gærkvöldi.

„Maður sem fer á klósettið i tíu mínútur á miðri æfingu án þess að láta þjálfara vita að segja að hann sé ekki hrifinn af fagmennskunni i kringum æfingarnar. Grín er þetta,“ skrifar Kristinn Ásgeir Þorbergsson. „Mikill söknuður af þessum,“ skrifar Arnar Logi Sveinsson.

Fleiri tóku til máls, þar á meðal hlaðvarpsstjarnan Gunnar Hilmar Kristinsson, Bomban. „Þvílíki trúðurinn“, skrifaði hann einfaldlega.

Myndbandið sem Panka birti frá dvölinni hér á landi er hér ofar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 20 mínútum
Erlendur áhrifavaldur hafður að háði og spotti eftir heimsókn til Íslands – Myndband
433Sport
Fyrir 24 mínútum
Íslendingaliðin töpuðu – Logi lék allan leikinn
433Sport
Fyrir 41 mínútum
Sverrir með bandið í frábærum sigri – Á brattann að sækja fyrir Hákon og félaga
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Nokkrir möguleikar á borðinu fyrir Lewandowski – Hugsanlega áfram eftir allt saman
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Mótherji Tottenham hjólar í Igor Tudor
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Arsenal leiðir kapphlaupið – Vilja fleiri félög að borðinu til að hækka verðmiðann
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Segir leikmann sinn hafa beðist afsökunar eftir gærkvöldið
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Vilja Kinsky burt eftir hörmungar vikunnar

Mest lesið

Konur í Sósíalistaflokknum hjóla í Sönnu – Hafi lýst yfir stuðningi við einstakling sem kærður er til lögreglu vegna fjárdráttar
Íranar birta ógnvekjandi myndband af vopnabúri sínu
Uppgjörið í Kópavogi vekur mikla athygli: Hagnaðurinn svakalegur og eiga verðbréf fyrir 180 milljónir
Ófrísk kona situr uppi með háan reikning
Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda

Nýlegt

Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda
Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“
Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ
Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“
Tanja gerir upp tímabil Öfga – „Öfgar áttu ekkert að vera einhver svona nafngreiningarmaskína“
Vilja Kinsky burt eftir hörmungar vikunnar
Vill fá svör um framtíð sína vegna áhuga frá Madríd
Patrekur Jamie ætlar að kjósa flokkinn sem er tilbúinn að lofa þessu – „Hvað er að frétta?“
Vill burt frá Manchester United í sumar
Gómuðu maurasmyglara á flugvelli – Meira en 2 þúsund skorkvikindi í tilraunaglösum
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Dyche meðvitaður um áhuga Tottenham – Tudor stýrir líklega á Anfield
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Hafði áhyggjur af Greenwood og vildi selja hann síðasta sumar

Hafði áhyggjur af Greenwood og vildi selja hann síðasta sumar
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Segir Rapinoe vera hræsnara – Styður ekki opinberlega við konur í lífshættu
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Fimmta sætið í Meistaradeildina í hættu – United, Liverpool og fleiri lið þurfa að hafa áhyggjur
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Segir Djuric hafa hafnað Blikum og fari í KA – Sagður kosta 18 milljónir og fær betur borgað á Akureyri

Segir Djuric hafa hafnað Blikum og fari í KA – Sagður kosta 18 milljónir og fær betur borgað á Akureyri
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Kemst yfir sambandsslitin – Byrjaður með Duda sem á frægan pabba

Kemst yfir sambandsslitin – Byrjaður með Duda sem á frægan pabba
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Barcelona skoðar aðra kosti ef ekki næst að semja um Rashford
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Aron Einar farin aftur til Katar en fjölskyldan bíður á Íslandi á meðan ástandið er óstöðugt

Aron Einar farin aftur til Katar en fjölskyldan bíður á Íslandi á meðan ástandið er óstöðugt
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Biðst afsökunar á því að hafa hrint stráknum í hita leiksins – Sjáðu myndbandið
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Samsærið um Neymar fer aftur á flug – Í ellefta skipti á tólf árum sem þetta gerist
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Kompany segir að þetta geti orðið besti leikmaður í heimi – „Hann hafði þessa þráhyggju fyrir smáatriðum“

Kompany segir að þetta geti orðið besti leikmaður í heimi – „Hann hafði þessa þráhyggju fyrir smáatriðum“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Uppgjörið í Kópavogi vekur mikla athygli: Hagnaðurinn svakalegur og eiga verðbréf fyrir 180 milljónir

Uppgjörið í Kópavogi vekur mikla athygli: Hagnaðurinn svakalegur og eiga verðbréf fyrir 180 milljónir
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Ronaldo fer í sérstaka meðferð á Spáni – Meiðslin alvarlegri en talið var í fyrstu
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Byrjaðir að ræða við fyrirliða City sem getur komið frítt í sumar

Byrjaðir að ræða við fyrirliða City sem getur komið frítt í sumar
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Arsenal virðist hætta við en Manchester liðin hafa áhuga
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Arsenal horfir á enska landsliðsmanninn sem vill ekki framlengja
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Fyrirliði Tottenham sagður bera einhverja ábyrgð á atvikinu í gær – Bað hann um skiptingu?
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Valverde hakkaði City í sig – PSG í góðum málum og ævintýrið heldur áfram í Noregi

Valverde hakkaði City í sig – PSG í góðum málum og ævintýrið heldur áfram í Noregi
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Barcelona og Arsenal horfa á sama miðjumanninn

Barcelona og Arsenal horfa á sama miðjumanninn
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Í gæsluvarðhaldi næsta mánuðinn – Meint fórnarlamb gæti misst sjónina
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Þór selur Balde til Vestra – Gerir þriggja ára samning

Þór selur Balde til Vestra – Gerir þriggja ára samning
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Býr enn á hóteli við vinnustaðinn – Flestir vilja láta reka hann eftir 25 daga í starfi
433Sport
Í gær
Eiður Smári með slæmar fréttir af syni sínum í beinni útsendingu – Er á leið í aðgerð
433Sport
Í gær

Havertz bjargaði jafntefli fyrir Arsenal með marki af vítapunktinum

Havertz bjargaði jafntefli fyrir Arsenal með marki af vítapunktinum
433Sport
Í gær

Í vandræðum með að fjármagna verkefnið að nýjum heimavelli

Í vandræðum með að fjármagna verkefnið að nýjum heimavelli
433Sport
Í gær
Sindri fer frá Keflavík til að styðja við kærustu sína í Svíþjóð
433Sport
Í gær
Þarf að borga 57 milljónir í skaðabætur fyrir tvær færslur á X-inu