Góð tíðindi fyrir stuðningsmenn City

Erling Braut Haaland tók fullan þátt í æfingu Manchester City í gær og er klár í slaginn gegn Real Madrid í kvöld.
Liðin mætast í fyrri leik sínum í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar og fer hann fram á Santiago Bernabeu.
Haaland var líttilega meiddur á dögunum og gat ekki tekið þátt í leik gegn Leeds, en var þó mættur aftur gegn Nottingham Forest og spilaði heilan leik í síðustu viku.
Um helgina ferðaðist hann þó ekki meið City til Newcastle í bikarleik en Pep Guardiola knattspyrnustjóri segir það ekki hafa tengst meiðslum leikmannsins skömmu áður.
Haaland verður að öllum líkindum í byrjunarliðinu í Madríd í kvöld sem eru frábærar fréttir fyrir City.