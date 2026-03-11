Í gæsluvarðhaldi næsta mánuðinn – Meint fórnarlamb gæti misst sjónina

Fyrrum knattspyrnumaðurinn Joey Barton var í gær úrskurðaður í gæsluvarðhald eftir að hafa verið ákærður fyrir alvarlega líkamsárás sem átti sér stað í nágrenni við Huyton & Prescot golfklúbbinn í Merseyside á sunnudagskvöld.
Barton, sem er 43 ára, er sakaður um að hafa ráðist á Kevin Lynch, 51 árs föður og knattspyrnuþjálfara í neðri deildum. Samkvæmt upplýsingum fyrir dómi gæti Lynch misst sjónina á öðru auga vegna meiðslanna sem hann hlaut í árásinni.
Atvikið á að hafa átt sér stað eftir dag þar sem menn höfðu verið að spila golf og drekka á barnum í golfklúbbnum. Talið er að heit orðaskipti hafi brotist út inni í klúbbhúsinu áður en Lynch yfirgaf svæðið.
Saksóknari sagði fyrir dómi í Liverpool að vitni hefði heyrt mann hrópa „stoppið, stoppið“ á meðan árásin stóð yfir. Lynch var sagður hafa verið sleginn og sparkað í hann bæði í höfuð og líkama á meðan hann lá á jörðinni. Einnig var fullyrt að einn árásarmannanna hafi sagt við hann. „Þú hefðir átt að haga þér.“
Lynch var fluttur á sjúkrahús með alvarlega áverka á andliti og líkama. Lögregla segir að ástand hans sé stöðugt en alvarlegt.
Annar maður, Gary O’Grady, 50 ára, var einnig ákærður í málinu en honum var veitt skilorðsbundin lausn gegn tryggingu.
Barton var hins vegar úrskurðaður í gæsluvarðhald fram að næstu þingfestu málsins sem fer fram hjá krúnudómstól í Liverpool 7. apríl.