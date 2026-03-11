Eiður Smári með slæmar fréttir af syni sínum í beinni útsendingu – Er á leið í aðgerð

Andri Lucas Guðjohnsen, framherji Blackburn og íslenska landsliðsins, er á leið í aðgerð vegna meiðsla á ökkla. Faðir hans, Eiður Smári, sagði frá þessu í beinni útsendingu hjá Dr. Football í kvöld.
Andri meiddist á ökkla gegn Portsmouth um liðna helgi og nú er ljóst að tímabilið hans er úr sögunni.
„Hann er ekki að spila í dag, verður frá í 8-12 vikur. Fer væntanlega í aðgerð næsta þriðjudag, tímabilið er svolítið búið hjá honum,“ sagði Eiður Smári í Doc Zone í kvöld.
Andri Lucas er á sínu fyrsta tímabili hjá Blackburn og hefur reynst liðinu mikilvægur þegar hann er heill heilsu.
Ljóst er að Andri mun missa af landsleikjum Íslands í mars en gæti átt möguleiki að spila leiki liðsins í júní ef hann hefur jafnað sig.